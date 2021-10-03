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    «Болонья» на своем поле разгромила «Лацио»

    Футбол Серия A Футбол Италии Болонья Лацио Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    «Болонья» разгромила «Лацио» в матче 7-го тура чемпионата Италии со счетом 3:0.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    В первом тайме у хозяев поля голами отметились Муса Барроу и Артур Теате, а во втором отличился Аарон Хики. Гости же доигрывали матч вдесятером после того, как Франческо Ачерби за неспортивное поведение получил две желтые карточки.

    Следующий матч «Болонья» проведет в гостях с «Удинезе» 17 октября, «Лацио» днем ранее примет «Интер».

    Футбол. Италия. Серия А
    Болонья — Лацио 3:0
    Голы: 1:0 Муса Бэрроу (14'), 2:0 Arthur Theate (17'), 3:0 Аарон Хики (68') Болонья: Лукаш Скорупски, Адама Сумаоро, Гари Медель, Arthur Theate, Лоренцо Де Сильвестри, Николас Домингес, Маттиас Сванберг, Аарон Хики (Кевин Бонифаци, 88'), Роберто Сориано, Муса Бэрроу (Эмануэл Вигнато, 89'), Марко Арнаутович (Федерико Сантандер, 85') Лацио: Педро Родригес, Ведат Мурики (Патрисио Габбарон, 80'), Фелипе Андерсон, Луис Альберто (Жан-Даниэль Акпа Акпро, 71'), Лукас Лейва (Данило Катальди, 71'), Сергей Милинкович-Савич (Тома Башич, 59'), Эльсеид Хюсай (Мануэль Лаццари, 59'), Франческо Ачерби, Луис Фелипе, Адам Марушич, Пепе Рейна Предупреждения: Сергей Милинкович-Савич (52'), Адама Сумаоро (53'), Педро Родригес (66'), Мануэль Лаццари (75'), Франческо Ачерби (76'), Луис Фелипе (90 + 2'), Лоренцо Де Сильвестри (90 + 5') Удаление: Франческо Ачерби (77')

    У обеих команд по 11 очков, однако «Лацио» располагается на 7-й строчке в таблице, а «Болонья» — на 9-м по дополнительным показателям.

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