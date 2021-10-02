«Торино» — «Ювентус»: счет матча 0:1, обзор гола

Туринскийна выезде взял верх над(1:0) в матче 7-го тура чемпионата Италии.

Единственный мяч был забит на 87-й минуте. Мануэль Локателли получил мяч от Кьезы на подступах к штрафной «Торино», после чего нанес мощный удар по рамке противника, и сфера отправилась точно под правую штангу.

Футбол. Италия. Серия А Торино — Ювентус 0:1 Гол: 0:1 Мануэль Локателли (86') Торино: Ваня Милинкович-Савич, Давид Зима, Бремер Глейсон, Рикардо Родригес, Уилфрид Синго, Томмазо Побега, Роландо Мандрагора, Ола Эйна (Кристиан Даниэль Ансальди, 65'), Саша Лукич (Кароль Линетти, 65'), Йосип Брекало (Томас Ринкон, 84'), Антонио Санабрия (Даньеле Базелли, 76') Ювентус: Мойзе Кин (Хуан Куадрадо, 46'), Федерико Кьеза (Kaio Jorge, 89'), Федерико Бернардески (Деян Кулушевски, 80'), Адриен Рабьо, Мануэль Локателли, Уэстон Маккенни, Алекс Сандро, Джорджо Кьеллини, Маттейс де Лигт, Данило, Войцех Щенсны Предупреждения: Антонио Санабрия (56'), Саша Лукич (62'), Роландо Мандрагора (65'), Джорджо Кьеллини (82')

«Ювентус» набрал 11 очков и поднялся на восьмое место в турнирной таблице Серии А. «Торино» — одиннадцатый с восемью очками.

17 октября «Торино» проведет выездной матч против «Наполи», а «Ювентус» примет «Рому».