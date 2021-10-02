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    Осинькин: «Крылья» могли забить еще, но не смогли реализовать свои моменты

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    Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал победу над «Динамо» (1:0) в матче 10-го тура чемпионата России.

    Игорь Осинькин
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    Игорь Осинькин

    «Очень интенсивная игра у соперника, самая интенсивная в РПЛ. Нам было невероятно тяжело, особенно до гола в первом тайме.

    Но мы ожидали такого футбола. Соперник атаковал большими силами, чем мы воспользовались и открыли счет.

    Во втором половине характер встречи не изменился, мы понимали, что надо было защищать счет, но "Динамо" несколько сбавило обороты.

    "Крылья" могли забить еще, но не смогли реализовать свои моменты», — сказал Осинькин «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    Самарцы набрали 13 очков и поднялись на десятое место в турнирной таблице РПЛ, москвичи с 19-ю очками продолжают идти на втором месте.

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