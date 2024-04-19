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    «Краснодар» — «Факел»: стартовые составы на матч РПЛ

    «Краснодар» — «Факел»: составы, прогноз, коэффициенты

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    Стали известны стартовые составы на матч 25-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Факелом».

    Джон Кордоба
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    Джон Кордоба

    «Краснодар»: Сафонов, Кайо, Алонсо, Оласа, Олусегун, Кривцов, Кастаньо, Кади, Сперцян, Кордоба, Виктор Са.

    Запасные: Агкацев, Штепа, Эктов, Волков, Арутюнян, Баньяц, Батчи, Кевин Пина, Дэвид.

    «Факел»: Гудиев, Юрганов, Черов, Магаль, Калинин, Сенхаджи, Альшин, Квеквескири, Моцпан, Марков, Аппаев.

    Запасные: Беленов, Брызгалов, Суслов, Мастерной, Акбашев, Багамаев, Ивлев, Селе, Багателия, Максимов.

    Календарь и таблица РПЛ

    Игра начнется в в 19.00 по московскому времени и пройдет в Краснодаре.

    Прогноз можно посмотреть по ссылке.

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