«Краснодар» — «Факел»: составы, прогноз, коэффициенты

Джон Кордоба Фото: globallookpress.com
«Краснодар»: Сафонов, Кайо, Алонсо, Оласа, Олусегун, Кривцов, Кастаньо, Кади, Сперцян, Кордоба, Виктор Са.
Запасные: Агкацев, Штепа, Эктов, Волков, Арутюнян, Баньяц, Батчи, Кевин Пина, Дэвид.
«Факел»: Гудиев, Юрганов, Черов, Магаль, Калинин, Сенхаджи, Альшин, Квеквескири, Моцпан, Марков, Аппаев.
Запасные: Беленов, Брызгалов, Суслов, Мастерной, Акбашев, Багамаев, Ивлев, Селе, Багателия, Максимов.
Игра начнется в в 19.00 по московскому времени и пройдет в Краснодаре.
Прогноз можно посмотреть по ссылке.