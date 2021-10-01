Роберто Мартинес: Контактов с «Барселоной» нет

Главный тренер сборной Бельгиизаявил, что пока не ведет никаких переговоров с «Барселоной».

«Абсолютно ничего нет. Контактов нет.

Я не слежу конкретно за "Барселоной". Я даже не видел их матч с "Бенфикой" — вместо этого я смотрел "Ювентус" — "Челси", чтобы понаблюдать за Лукаку.

В футболе никогда не знаешь, что произойдет завтра. Каждое утро я встаю с мыслью, что отработаю контракт с Бельгией до конца, но я понимаю, что в процессе множество обстоятельств может повлиять на ситуацию», — сказал испанский специалист.

Контракт Мартинеса с командой Бельгии рассчитан до конца текущего сезона.