Роберто Мартинес: Контактов с «Барселоной» нет

Роберто Мартинес Фото: globallookpress.com
«Абсолютно ничего нет. Контактов нет.
Я не слежу конкретно за "Барселоной". Я даже не видел их матч с "Бенфикой" — вместо этого я смотрел "Ювентус" — "Челси", чтобы понаблюдать за Лукаку.
В футболе никогда не знаешь, что произойдет завтра. Каждое утро я встаю с мыслью, что отработаю контракт с Бельгией до конца, но я понимаю, что в процессе множество обстоятельств может повлиять на ситуацию», — сказал испанский специалист.
Контракт Мартинеса с командой Бельгии рассчитан до конца текущего сезона.