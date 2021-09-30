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    Малафеев: «Зенит» очень уверено выглядит в Лиге чемпионов, это внушает оптимизм

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    Бывший голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев прокомментировал победу питерской команды над шведским «Мальме» (4:0) во втором туре группового этапа Лиги чемпионов.

    Вячеслав Малафеев
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    Вячеслав Малафеев

    «После двух матчей можно сказать, что "Зенит" очень уверено выглядит в Лиге чемпионов. Это внушает определенный оптимизм. Но сейчас этого все равно недостаточно.

    "Мальме" — не самый грозный соперник. А впереди "Зенит" ждут действительно сложные матчи. Движение вперед сделано. Все, что будет происходит дальше, будет зависеть от "Зенита". Сегодня команда сыграла хорошо. Сказались многие факторы, и настрой, и удаление у соперника. В принципе, "Зенит" достаточно рационально провел игру, доминировал и заслужено победил.

    Сегодня в целом "Зенит" выглядел хорошо слаженной командой. Клаудиньо выделяется, действительно. Но сегодня "Зенит" показал достаточно хороший футбол и, что команда не зависит от одного игрока. Это тоже определенный плюс. Нет зависимости, каждый может взять на себя ответственность, реализовать момент или отдать передачу», — приводит слова Малафеева «Комсомольская правда».

    В третьем туре «Зенит» сыграет в Санкт-Петербурге против «Ювентуса». Матч пройдет 20 октября.

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