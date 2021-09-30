«Црвена Звезда» одолела «Лудогорец», «Брага» победила «Митьюлланд»

Болгарскийпотерпел домашнее поражение от сербской(0:1) в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы в группе F.

Единственный мяч на 64-й минуте забил габонский полузащитник гостей Гелор Канга.

Отметим, что с 77 минуты «Лудогорец» играл в меньшинстве — вторую желтую карточку получил бразильский защитник Сисиньо.

Футбол. Лига Европы. Группа F Лудогорец — Црвена Звезда 0:1 Гол: 0:1 Гелор Канга (64') Лудогорец: Kristijan Kahlina, Жозуэ (Кирилл Десподов, 71'), Игорь Пластун, Оливье Вердон, Сисиньо, Стефан Баджи (Мануэль Шоу, 88'), Сантана Алекс (Мэвис Тчибота, 78'), Шакилль Пинас (Джордан Икоко, 71'), Клод Гонсальвес, Бернард Текпетей, Пиерос Сотириу Црвена Звезда: Луа Дьони (Милан Павков, 57'), Мирко Иванич, Эль-Фарду Бен Набуан (Richairo Zivkovic, 86'), Slavoljub Srnic, Секу Саного Жуниор, Гелор Канга (Petar Stanic, 71'), Милан Родич, Страхиня Эракович, Радован Панков, Марко Гобелич, Зоран Попович Предупреждения: Луа Дьони (13'), Мирко Иванич (17'), Гелор Канга (45 + 2'), Сисиньо (52'), Милан Павков (66'), Сисиньо (77'), Petar Stanic (81')

В параллельном матче португальская «Брага» одержала домашнюю победу над датским «Митьюлландом» — 3:1.

Счет на 19-й минуте открыли гости — бразильский хавбек Эвандер реализовал пенальти. На 35-й минуте «Брага» могла отыграться, но Рикарду Орта свой удар с «точки» не смог реализовать.

Но на 55-й минуте в ворота датчан был назначен еще один пенальти и Вендерсон Галено не промахнулся. А на 62-й минуте Рикарду Орта реабилитировался, забив с игры.

На 84-й минуте был удален прямой красной карточкой защитник «Митьюлланда» Жозе Феррейра.

А в компенсированное время Вендерсон Галено оформил дубль.

Футбол. Лига Европы. Группа F Брага — Мидтьюлланн 2:1 Голы: 0:1 Эвандер Феррейра (пенальти) (19'), 1:1 Вендерсон Галено (пенальти) (55'), 2:1 Рикарду Орта (62') Брага: Матеус, Yan Couto, Паулу Оливейра, Диогу Лейте, Нуну Секейра (Francisco Moura, 46'), Андре Каштру (M.Gonzalez, 46'), Франциско Мачадо, Али Мохамед (Lucas Mineiro, 72'), Рикарду Орта (Андре Орта, 82'), Лукас Пиазон (Юри Медейруш, 62'), Вендерсон Галено Мидтьюлланн: Пионе Систо (Victor Lind, 79'), Хуниор Брумадо, Густав Исаксен (Marrony, 71'), Паулинью, Эвандер Феррейра, Raphael Onyedika (Йенс-Люс Каюсте, 70'), Йоэль Андерссон, Жуниньо, Эрик Святченко, Хенрик Далсгор, Elias Olafsson Предупреждения: Диогу Лейте (18'), Эрик Святченко (28'), Bo Henriksen (32'), Elias Olafsson (33'), Жуниньо (54'), Эвандер Феррейра (81'), Паулу Оливейра (90') Удаление: Жуниньо (84')

Группа F: 1. «Црвена Звезда» — 6 очков, 2. «Брага» — 3, 3. «Лудогорец» — 1, 4. «Митьюлланд» — 1.