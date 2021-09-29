Торпедо — Нефтехимик прямая трансляция 29.09.2021, смотреть онлайн

В 19:00 начнётся онлайн-трансляция матчав очередном туре ФНЛ.

В турнирной таблице «Торпедо» занимает 2 место с 28 очками, «Нефтехимик» — 5 место с 23 очками.

Последний матч между собой: «Нефтехимик» — «Торпедо» 2:2 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Торпедо» — «Нефтехимик». Коэффициент ставки — 2.45.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Торпедо»).

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