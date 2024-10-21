21 октября в 15-м туре Первой лиги чемпионата России по футболу сыграют «Тюмень» и «Торпедо» Москва. Начало встречи — 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Тюмень» — «Торпедо» Москва, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Тюмень»

Турнирное положение: после 14 туров «Тюмень» идет на последнем месте в таблице Первой лиги с 6 очками.

Последние матчи: в предыдущей игре «Тюмень» уступила одному из лидеров «Уралу» со счетом 0:1. Единственный мяч был забит грубого просчета обороны, а в остальном игра была примерно равной. На очко команда Игоря Меньщикова точно наиграла.

Ранее была победа в Кубке России по пенальти над «Аланией» и ничья на своем поле в чемпионате с «КАМАЗом» (0:0).

Не сыграют: потерь в составе нет.

Состояние команды: команда продолжает находиться в подвале турнирной таблицы, просветов в ее игре не особо заметно, и рывка наверх ждать от нее не стоит. Руководство «Тюмени» не стало увольнять главного тренера Меньщикова, которому обязана последними успехами, а решила отдать ему уважение и сохранить хотя бы до конца года.

«Торпедо»

Турнирное положение: пока «Торпедо» возглавляет таблицу Первой лиги с 26 очками и подтверждает свои амбиции.

Прогнозы и ставки на футбол

Последние матчи: в 14-м туре был разгромлен на своем поле «Сокол» (5:0). Соперник был полностью деклассирован, а на поле были только автозаводцы. Дублем в этой встрече отметился капитан Нетфуллин, также забивали Бородин, Манелов и Галкин.

В Кубке России «Торпедо» потерпело разгромное поражение от «Балтики» (0:4), а до этого в чемпионате сыграло вничью с «Уралом» (1:1).

Не сыграют: до конца года выбыл полузащитник Шамкин.

Состояние команды: дружина Олега Кононова имеет один из самых глубоких и качественных составов в лиге, тренерский штаб умело подбирает игроков в зависимости от тактических схем на матчи. У «Торпедо» в этом сезоне все будет хорошо. Наследие «гениального» Клотета выжжено почти до основания.

Статистика для ставок

В прошлом сезоне оба матча завершились вничью со счетом 0:0

Единственную победу в чемпионате «Тюмень» одержала в далеком 3-м туре

У «Торпедо» нет ни одного поражения в Первой лиге в этом сезоне

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Тюмени» дают 4,30, а на «Торпедо» — 1,90, ничью букмекеры оценивают в 3,50.

Тотал меньше 2,5 идет за 1,64, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,26.

Прогноз: «Торпедо» на голову выше своего соперника по составу и качеству игры и не должно испытать проблем в этом матче. Атакующая и средняя линия (Максимов, Галкин, Чупаев, Нетфуллин) автозаводцев в хорошей форме и должна сделать результат.

Ставка: победа «Торпедо» за 1,90.

Прогноз: также можно рискнуть и заиграть уверенную победу.

Ставка: «Торпедо» выиграет с форой -1,5 за 3,50.