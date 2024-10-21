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    Давидович-Фокина возьмет реванш у Коболли?

    Коболли — Давидович-Фокина. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Вене 21 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на Коболли — Давидович-Фокина
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    Алехандро Давидович-Фокина
    Итальянец Флавио Коболли сыграет против испанца Алехандро Давидовича-Фокины в первом круге турнира в Вене (Австрия). Матч пройдет 21 октября, начало — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч Коболли — Давидович-Фокина, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Коболли

    Флавио на прошлой неделе решил немного отдохнуть, проигнорировав турниры в Стокгольме, Антверпене и Алматы.

    В принципе, после недавнего дебюта итальянец теперь может позволить себе делать паузы.

    Коболли ни разу не проигрывал в первом круге после травяного турнира в Галле, на котором он не прошел ни раунда.

    Лучшим результатом 22-летнего Коболли во второй половине сезона пока остается выход финал в Вашингтоне.

    Прогнозы на теннис

    А еще он выиграл по два матча на US Open, в Цинциннати и Пекине. В Шанхае Коболли уступил в третьем круге Новаку Джоковичу.

    Давидович-Фокина

    Алехандро на минувшей неделе прошел один раунд в Стокгольме — после победы над аргентинцем Тиаго Тиранте проиграл 39-летнему швейцарцу Стэну Вавринке (4:6, 6:3, 5:7).

    Давидович-Фокина ни разу не выигрывал больше одного матча после «Мастерса» в Монреале, на котором он одержал сенсационную победу над Даниилом Медведевым.

    С тех пор испанец успел проиграть Фрэнсису Тиафо на старте «тысячника» в Цинциннати, Ринки Хижикате в первом круге US Open, а также Андрею Рублеву во втором раунде турнира в Пекине и Томашу Махачу в Шанхае.

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    В этом сезоне Давидович-Фокина выиграл всего лишь 18 матчей и потерпел 21 поражение.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Коболли в этом матче можно поставить за 2.08, победу Давидовича-Фокины букмекеры предлагают за 1.75.

    Прогноз: летом Флавио и Алехандро устроили разборки в Вашингтоне, итальянец вырвал победу на решающем тай-брейке — 1:6, 7:6, 7:6. Что-то подобное будет и предстоящем матче. Для Давидовича-Фокины это почти привычный сценарий.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.92.

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    Коболли — Давидович-Фокина: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 21.10.2024. Прогнозы на теннис. Давидович-Фокина возьмет реванш у Коболли?
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