Итальянец Флавио Коболли сыграет против испанца Алехандро Давидовича-Фокины в первом круге турнира в Вене (Австрия). Матч пройдет 21 октября, начало — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч Коболли — Давидович-Фокина, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Коболли

Флавио на прошлой неделе решил немного отдохнуть, проигнорировав турниры в Стокгольме, Антверпене и Алматы.

В принципе, после недавнего дебюта итальянец теперь может позволить себе делать паузы.

Коболли ни разу не проигрывал в первом круге после травяного турнира в Галле, на котором он не прошел ни раунда.

Лучшим результатом 22-летнего Коболли во второй половине сезона пока остается выход финал в Вашингтоне.

Прогнозы на теннис

А еще он выиграл по два матча на US Open, в Цинциннати и Пекине. В Шанхае Коболли уступил в третьем круге Новаку Джоковичу.

Давидович-Фокина

Алехандро на минувшей неделе прошел один раунд в Стокгольме — после победы над аргентинцем Тиаго Тиранте проиграл 39-летнему швейцарцу Стэну Вавринке (4:6, 6:3, 5:7).

Давидович-Фокина ни разу не выигрывал больше одного матча после «Мастерса» в Монреале, на котором он одержал сенсационную победу над Даниилом Медведевым.

С тех пор испанец успел проиграть Фрэнсису Тиафо на старте «тысячника» в Цинциннати, Ринки Хижикате в первом круге US Open, а также Андрею Рублеву во втором раунде турнира в Пекине и Томашу Махачу в Шанхае.

В этом сезоне Давидович-Фокина выиграл всего лишь 18 матчей и потерпел 21 поражение.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Коболли в этом матче можно поставить за 2.08, победу Давидовича-Фокины букмекеры предлагают за 1.75.

Прогноз: летом Флавио и Алехандро устроили разборки в Вашингтоне, итальянец вырвал победу на решающем тай-брейке — 1:6, 7:6, 7:6. Что-то подобное будет и предстоящем матче. Для Давидовича-Фокины это почти привычный сценарий.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.92.