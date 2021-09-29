«Торпедо» сыграет на своем поле с «Нефтехимиком» в рамках 14-го тура чемпионата России. Матч пройдет 29 сентября, начало — в 19:00 мск. «Торпедо» — «Нефтехимик»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Торпедо»

«Торпедо» несколько ослабило лидирующую хватку. Видимо, команда Александра Бородюка в битве с «Оренбургом» оставила слишком много сил и эмоций.

На текущий момент команда все еще находится на 1 месте в турнирной таблице. Причем торпедовцы идут вровень с тем же «Оренбургом» по очкам.

В минувшем туре «Торпедо» провалилось. А как еще можно назвать минимальное поражение от «Акрона»?!

Прогнозы на ФНЛ

Главное богатство торпедовцев — мощная атака. Амур Калмыков (10 голов в чемпионате) и Мухаммад Султонов (7 мячей) делают разницу.

«Нефтехимик»

Команда Кирилла Новикова все никак не может вклиниться в борьбу за стыки. При этом у нижнекамцев самые надежные тылы в лиге — всего 9 пропущенных мячей.

В минувшем туре «Нефтехимик» добыл важнейшую победу. Дома был обыгран «Краснодар-2» (4:1), причем эта виктория стала для команды второй к ряду.

На текущий момент «Нефтехимик» занимает 6 место с 23 очками в активе. При этом отставание от зоны стыков составляет всего один пункт.

Сдержать мощных форвардов соперника — вот основная цель гостей. Наверняка команда Новикова сыграет на своих козырях, а это — надежная оборона.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Торпедо» за 1.57, на ничью за 4.30, а на «Нефтехимик» — за 5.55.

Торпедовцы немного сбавили обороты, к тому же заметна усталость у лидеров команды.

«Нефтехимик» постарается сыграть на своих козырях, и наверняка сумеет выстоять в Москве .

Гости обладают лучшей обороной в ФНЛ, и наверняка не дадут разгуляться атаке торпедовцев. Наши прогноз и ставка — Победа «Нефтехимика» или ничья с коэффициентом 2.45.