«Торпедо»
«Торпедо» несколько ослабило лидирующую хватку. Видимо, команда Александра Бородюка в битве с «Оренбургом» оставила слишком много сил и эмоций.
На текущий момент команда все еще находится на 1 месте в турнирной таблице. Причем торпедовцы идут вровень с тем же «Оренбургом» по очкам.
В минувшем туре «Торпедо» провалилось. А как еще можно назвать минимальное поражение от «Акрона»?!
Главное богатство торпедовцев — мощная атака. Амур Калмыков (10 голов в чемпионате) и Мухаммад Султонов (7 мячей) делают разницу.
«Нефтехимик»
Команда Кирилла Новикова все никак не может вклиниться в борьбу за стыки. При этом у нижнекамцев самые надежные тылы в лиге — всего 9 пропущенных мячей.
В минувшем туре «Нефтехимик» добыл важнейшую победу. Дома был обыгран «Краснодар-2» (4:1), причем эта виктория стала для команды второй к ряду.
На текущий момент «Нефтехимик» занимает 6 место с 23 очками в активе. При этом отставание от зоны стыков составляет всего один пункт.
Сдержать мощных форвардов соперника — вот основная цель гостей. Наверняка команда Новикова сыграет на своих козырях, а это — надежная оборона.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Торпедо» за 1.57, на ничью за 4.30, а на «Нефтехимик» — за 5.55.
Торпедовцы немного сбавили обороты, к тому же заметна усталость у лидеров команды.
Гости обладают лучшей обороной в ФНЛ, и наверняка не дадут разгуляться атаке торпедовцев. Наши прогноз и ставка — Победа «Нефтехимика» или ничья с коэффициентом 2.45.