22 октября в 3-м туре основного раунда Лиги чемпионов по футболу сыграют «Жирона» и «Слован» Братислава. Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Жирона» — «Слован», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Жирона»

Турнирное положение: «Жирона» и близко не напоминает себя образцы минувшего сезона. Нынче команда пребывает на 13 месте турнирной таблицы Примеры.

При этом «Жирона» в среднем забивает гол за матч. А вот оборона команды дала результативный 13 раз в 10 поединках испанского чемпионата.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не разжилась очками. Каталонцы минимально уступили «Реал Сосьедаду».

При этом «Жирона» чуть ранее нанесла поражение «Атлетику» (2:1). А вот поединок с «Фейеноордом» завершился неудачей (2:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 1 раз. В этих поединках ее игроки настреляли 5 мячей при 6 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Виктор Цыганков, Ясер Асприлья, Дэйли Блинд, Брайан Хиль, Порту, Ориоль Ромеу, Солис Ромеро — травмированы.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Состояние команды: в Лиге чемпионов каталонцы явно не преуспевают. В 2 турах команда не набрала ни одного очка.

При этом «Жирона» в нынешней Лиге чемпионов забила всего 2 мяча. Да и лазарет команды просто-таки переполнен.

Очевидно, что номинальные хозяева намерены обыграть андердога. Да и опытнейший Кристиан Стуани еще явно сверкнет в атаке!

«Слован» Братислава

Турнирное положение: «Слован» Братислава нынешний сезон проводит достаточно продуктивно. В своем чемпионате команда сейчас находится на 1 позиции.

Причем «Слован» Братислава в среднем забивает почти 2 гола за матч. В 10 поединках чемпионата Словакии команда настреляла 19 мячей.

Последние матчи: в минувшем туре команда разжилась викторией. «Слован» Братислава минимально переиграл «Спартак» Трнава.

При этом до того команда не смогла одолеть «Тренчин» (1:1). А вот чуть ранее «Слован» Братислава уступил «Манчестер Сити» (0:4).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Слован» Братислава добыл 3 победы. В этих поединках игроки команды забили 12 мячей при 8 пропущенных.

Не сыграют: Юрай Куцка — травмирован.

Состояние команды: Словакам крайне сложно на столь высоком уровне. Да и отсутствие Куцки не может не сказываться.

В Лиге чемпионов команда выглядит чрезвычайно скромно. Да и пропустили братиславцы уже 9 мячей в 2 матчах.

В кадровом плане «Слован» Братислава выглядит достаточно скромно. При этом словаки способны дать бой более квалифицированным соперникам.

Нет сомнений, что номинальные гости будут стремиться добыть заветные очки. Словаки постараются отыскать шансы на контратаках.

Статистика для ставок

«Слован» Братислава не проигрывала в 2 своих последних матчах

«Жирона» в среднем забивает гол за матч

Обе команды еще не побеждали в нынешней Лиге чемпионов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Жирона» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.18. Ничья оценена в 7.00, а победа оппонента — в скромные 13.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.40 и 3.00.

Прогноз: «Жирона» выглядит сильнее словаков, да и в родных стенах явно будет действовать первым номером.

Каталонцы при всех своих проблемах не должны испытать сложностей в матче со столь скромным оппонентом.

Ставка: Фора «Жироны» -2.5 за 2.30.

Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники обменяются забитыми мячами после перерыва.

Ставка: Обе забьют во 2 тайме за 3.50