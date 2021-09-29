Смородская: Не понимаю, почему «Шериф» набирает больше очков, чем все российские клубы

Бывший президент «Локомотива»призналась, что ее шокировали результатыв Лиге чемпионов.

Молдавский «Шериф» во втором туре группового этапа ЛЧ обыграл мадридский «Реал», а перед этим одержал победу над донецким «Шахтером».

«Шериф» — это что-то необъяснимое! Это мега-сенсация! Не понимаю, что происходит с «Реалом». Это невероятно! Я не могу понять, почему «Шериф» набирает больше очков, чем все наши российские клубы.

Это феномен, объяснить который невозможно. Почему у нас падает уровень футбола, я могу понять. А за «Шерифом» я не слежу, не понимаю. Это необъяснимо«- приводит слова Смородской "Спорт-Экспресс".