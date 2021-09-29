ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    ПСЖС почином. Первый гол Месси за ПСЖ помог парижанам одолеть «Ман Сити»
  • 09:50
    • Ларссон пропустит матч с «Наполи»
  • 23:54
    • Первый гол Месси помог ПСЖ обыграть «Ман Сити» в Лиге чемпионов
  • 23:59
    • «Ливерпуль» разгромил «Порту», «Милан» уступил «Атлетико»
  • 23:57
    • «Лейпциг» уступил «Брюгге» в матче Лиги чемпионов
  • 23:56
    • Гол Малена принес «Боруссии» победу над «Спортингом»
    Все новости спорта

    Смородская: Не понимаю, почему «Шериф» набирает больше очков, чем все российские клубы

    Футбол Шериф Лига чемпионов Футбол России Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов
    Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская призналась, что ее шокировали результаты «Шерифа» в Лиге чемпионов.

    Ольга Смородская
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Ольга Смородская

    Молдавский «Шериф» во втором туре группового этапа ЛЧ обыграл мадридский «Реал», а перед этим одержал победу над донецким «Шахтером».

    «Шериф» — это что-то необъяснимое! Это мега-сенсация! Не понимаю, что происходит с «Реалом». Это невероятно! Я не могу понять, почему «Шериф» набирает больше очков, чем все наши российские клубы.

  • Колосков: Я бы сейчас не переоценивал достижения «Шерифа»
  • Читайте по теме

    • Это феномен, объяснить который невозможно. Почему у нас падает уровень футбола, я могу понять. А за «Шерифом» я не слежу, не понимаю. Это необъяснимо«- приводит слова Смородской "Спорт-Экспресс".

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Зенит» обыграет «Мальме» с крупным счетом?
  • «Зенит» — «Мальме». Прогноз и ставки
  • 2.63
    •
  • Забьет ли «Ювентус» в ворота Менди?
  • «Ювентус» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 1.76
    •
  • Сможет ли «Динамо» избежать разгрома в Мюнхене?
  • «Бавария» — «Динамо» Киев. Прогноз и ставки
  • 1.77
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьБонус до €100 для новых клиентов Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.11
  • Экспресс дня 29 сентября
  • Сегодня в 20:00
    •  2.63
  • Прогноз на матч Зенит — Мальме
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  1.76
  • Прогноз на матч Ювентус — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Бавария — Динамо Киев
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Бенфика — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Куньлунь — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.78
  • Прогноз на матч Лацио — Локомотив
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Наполи — Спартак
  • Футбол
  • Завтра в 19:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры