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    Колосков: Я бы сейчас не переоценивал достижения «Шерифа»

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    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал сенсационную победу «Шерифа» над мадридским «Реалом» (2:1) во втором туре группового этапа Лиги чемпионов.

    Вячеслав Колосков
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    Вячеслав Колосков

    В первом туре «Шериф» выиграл на своем поле у донецкого «Шахтера» (2:0).

    «Нельзя сказать, что "Шериф" укомплектован лучше чем "Реал" и "Шахтер". Все дело в подготовке. Молдаване великолепно готовы физически и тактически, чего не скажешь об их соперниках. Игроки знают, что делать. Тилль, который играл у нас в "Тамбове", забивает решающий мяч!

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    • У "Шахтера" присутствовал элемент высокомерия, в Мадриде была такая же картина. Я бы сейчас не переоценивал достижения "Шерифа". Надо дождаться окончания цикла. Посмотрим, что будет с ними, когда "Реал" и "Шахтер" наберут оптимальную форму.

    Пока что "Шериф" показывает себя лучше. Но если сегодня "Зенит" выиграет, то у них тоже будут хорошие шансы выступить успешно. С "Челси" на "Зенит" было приятно смотреть. Посмотрим, кто покажет себя лучше», — приводит слова Колоскова «Спорт-Экспресс».

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