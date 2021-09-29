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    Каземиро объяснил сенсационное поражение от «Шерифа»

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    Полузащитник мадридского «Реала» Каземиро прокомментировал результат матча группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Шерифом» (1:2).

    Каземиро
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    Каземиро

    «Это футбол. Одна команда играла хорошо и нанесла более 20 ударов по воротам, но победила другая, которая приехала, чтобы обороняться. Они нанесли два удара по воротам и забили два гола. В футболе так бывает. Нужно быть более внимательными в защите.

    Проиграть можно по-разному, но то, как мы проиграли сегодня… Мы хорошо играли, но их вратарь сделал много сейвов. Думаю, соперника нужно поздравить. Повторюсь, они забили два гола с двух ударов по воротам.

    Мы полностью доминировали и должны были забивать еще, но в итоге забили они, когда им удалось нанести неберущийся удар.

    В этом году у нас были плохие игры, которые мы в итоге выигрывали. Сегодня получилось как раз наоборот: играли хорошо, но проиграли. Если ты не решаешь свои моменты, то в итоге поплатишься за это», — цитирует Каземиро официальный сайт «Королевского клуба».

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