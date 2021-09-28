«Порту» — «Ливерпуль»: прогноз, составы, коэффициенты

Тренерские штабыогласили стартовые составы на матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Порту»: Диогу Кошта, Пепе, Маркано, Сануси, Отавио, Сержиу Оливейра, Урибе, Корона, Тареми, Тони Мартинес, Диас.

«Ливерпуль»: Алиссон, Матип, ван Дейк, Робертсон, Хендерсон, Фабиньо, Джонс, Милнер, Салах, Мане, Диогу Жота.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Ливерпулю». Коэффициент на его победу — 1.86, на успех «Порту» — 4.68, на ничью — 4.02. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.

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