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    Мане, Салах и Жота сыграют в атаке «Ливерпуля» против «Порту»

    «Порту» — «Ливерпуль»: прогноз, составы, коэффициенты

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    Тренерские штабы «Порту» и «Ливерпуля» огласили стартовые составы на матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

    «Ливерпуль»
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    «Ливерпуль»

    «Порту»: Диогу Кошта, Пепе, Маркано, Сануси, Отавио, Сержиу Оливейра, Урибе, Корона, Тареми, Тони Мартинес, Диас.

    «Ливерпуль»: Алиссон, Матип, ван Дейк, Робертсон, Хендерсон, Фабиньо, Джонс, Милнер, Салах, Мане, Диогу Жота.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Ливерпулю». Коэффициент на его победу — 1.86, на успех «Порту» — 4.68, на ничью — 4.02. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.

    Следить за ходом матча можно тут.

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