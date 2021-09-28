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    Сдержит ли «Порту» «Ливерпуль»?

    «Порту» — «Ливерпуль». Прогноз, ставка (к. 2.00) на футбол, Лиги чемпионов, 28 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Порту» — «Ливерпуль»
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    «Ливерпуль» не знает поражений в нынешнем сезоне при двух ничьих
    Во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов «Порту» 28 сентября на своем поле сыграет против «Ливерпуля». Стартовый свисток к данной игре будет дан в 22:00 по мск. «Порту» — «Ливерпуль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа B 28 Сентября 2021 года
    Порту
  • Порту, Португалия
    •  Порту 22:00 Ливерпуль Ливерпуль
  • Ливерпуль
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 4.40
  • X
  • 4.20
  • 2
  • 1.75
  • Ставка!
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    «Порту»

    В групповом этапе Лиги чемпионов «Порту» в первом туре сыграл на выезде вничью с мадридским «Атлетико» (0:0).

    В чемпионате Португалии коллектив находится на второй месте, отставая от «Бенфики» на четыре очка. Конкурент пока что идет без потерь.

    «Драконы», в свою очередь, уже дважды потеряли очки. Они сыграли вничью с «Маритиму» и лиссабонским «Спортингом». Оба матча были гостевыми.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    В семи турах команда Сержиу Консейсау забила 16 мячей, пропустив при этом всего лишь четырежды.

    «Ливерпуль»

    Мерсисайдцы успешно стартовали в Лиге чемпионов, где в первом туре групповой стадии на своем поле по-волевому одолели «Милан» со счетом 3:2.

    В текущем чемпионате Англии «Ливерпуль» потерял очки в домашнем матче с «Челси» (1:1) и гостевом — с «Брентфордом» (3:3).

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    • В остальных четырех поединках Премьер-лиги подопечные Юргена Клоппа добивались викторий, ни разу не пропустив в этих играх.

    С учетом прошлого сезона «Красные» выиграли девять из 11 последних матчей в Премьер-лиге и не знает поражений уже 16 игр подряд, взяв верх в 12 из них.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,75.

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    Успех хозяев поля оценивается в 4,50, тогда как ничья — в 3,90.

    Наши прогноз и ставка — «Ливерпуль» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,00.

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    «Порту» — «Ливерпуль»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 28.09.2021. Прогнозы на футбол. Сдержит ли «Порту» «Ливерпуль»?
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