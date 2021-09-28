Во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов «Порту» 28 сентября на своем поле сыграет против «Ливерпуля». Стартовый свисток к данной игре будет дан в 22:00 по мск. «Порту» — «Ливерпуль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Порту»

В групповом этапе Лиги чемпионов «Порту» в первом туре сыграл на выезде вничью с мадридским «Атлетико» (0:0).

В чемпионате Португалии коллектив находится на второй месте, отставая от «Бенфики» на четыре очка. Конкурент пока что идет без потерь.

«Драконы», в свою очередь, уже дважды потеряли очки. Они сыграли вничью с «Маритиму» и лиссабонским «Спортингом». Оба матча были гостевыми.

Все прогнозы на Лигу чемпионов

В семи турах команда Сержиу Консейсау забила 16 мячей, пропустив при этом всего лишь четырежды.

«Ливерпуль»

Мерсисайдцы успешно стартовали в Лиге чемпионов, где в первом туре групповой стадии на своем поле по-волевому одолели «Милан» со счетом 3:2.

В текущем чемпионате Англии «Ливерпуль» потерял очки в домашнем матче с «Челси» (1:1) и гостевом — с «Брентфордом» (3:3).

В остальных четырех поединках Премьер-лиги подопечные Юргена Клоппа добивались викторий, ни разу не пропустив в этих играх.

С учетом прошлого сезона «Красные» выиграли девять из 11 последних матчей в Премьер-лиге и не знает поражений уже 16 игр подряд, взяв верх в 12 из них.

Прогноз и ставка

Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,75.

Успех хозяев поля оценивается в 4,50, тогда как ничья — в 3,90.

Наши прогноз и ставка — «Ливерпуль» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,00.