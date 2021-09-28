«Порту»
В групповом этапе Лиги чемпионов «Порту» в первом туре сыграл на выезде вничью с мадридским «Атлетико» (0:0).
В чемпионате Португалии коллектив находится на второй месте, отставая от «Бенфики» на четыре очка. Конкурент пока что идет без потерь.
«Драконы», в свою очередь, уже дважды потеряли очки. Они сыграли вничью с «Маритиму» и лиссабонским «Спортингом». Оба матча были гостевыми.
Все прогнозы на Лигу чемпионов
В семи турах команда Сержиу Консейсау забила 16 мячей, пропустив при этом всего лишь четырежды.
«Ливерпуль»
Мерсисайдцы успешно стартовали в Лиге чемпионов, где в первом туре групповой стадии на своем поле по-волевому одолели «Милан» со счетом 3:2.
В текущем чемпионате Англии «Ливерпуль» потерял очки в домашнем матче с «Челси» (1:1) и гостевом — с «Брентфордом» (3:3).
В остальных четырех поединках Премьер-лиги подопечные Юргена Клоппа добивались викторий, ни разу не пропустив в этих играх.
С учетом прошлого сезона «Красные» выиграли девять из 11 последних матчей в Премьер-лиге и не знает поражений уже 16 игр подряд, взяв верх в 12 из них.
Прогноз и ставка
Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,75.
Успех хозяев поля оценивается в 4,50, тогда как ничья — в 3,90.
Наши прогноз и ставка — «Ливерпуль» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,00.