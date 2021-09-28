Кардифф Сити — Вест Бромвич: смотреть онлайн трансляцию 28.09.2021

В 21:45 начнётся прямая трансляция матчав английском Чемпионшипе.

В турнирной таблице «Кардифф Сити» занимает 13 место с 11 очком, «Вест Бромвич» — 3 место с 19 очками.

Последний матч между собой: «Кардифф Сити» — «Вест Бромвич» 2:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Вест Бромвич»).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Кардифф Сити» — «Вест Бромвич» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.21.

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Кардифф Сити» — «Вест Бромвич».

Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

Матч между командами «Кардифф Сити» и «Вест Бромвич» всегда увлекательны, но чтобы смотреть игру было еще интереснее, воспользуйтесь предложением БК «Лига Ставок» — сделайте ставку на матч, и получите до 10 000 рублей фрибетами.

Отметим, что онлайн-трансляция по ссылке бесплатная, но потребует прохождения регистрации.