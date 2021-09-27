В «Сочи» назвали претензии «Краснодара» к судейству «истерическим поведением»

Генеральный директор «Сочи»высказался о словах генерального директора «Краснодара»после матча девятого тура РПЛ (0:3).

Хашиг назвал «Сочи» командой из Петербурга и раскритиковал судейство.

«Не очень профессиональное выступление Хашига. Не понимаю, чем вызвано такое истерическое и эмоциональное поведение.

Пишите, оспаривайте судейство, если хотите. Есть процедура. Вчера было нормальное и объективное судейство. Мы проиграли, да, но по высказыванию Хашига… Я лучше промолчу.

Пусть это останется на его совести. Это не красит руководителя "Краснодара". Мы выше этого», — цитирует Рубашко «Чемпионат».