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    В «Сочи» назвали претензии «Краснодара» к судейству «истерическим поведением»

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    Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко высказался о словах генерального директора «Краснодара» Владимира Хашига после матча девятого тура РПЛ (0:3).

    Дмитрий Рубашко
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    Дмитрий Рубашко

    Хашиг назвал «Сочи» командой из Петербурга и раскритиковал судейство.

    «Не очень профессиональное выступление Хашига. Не понимаю, чем вызвано такое истерическое и эмоциональное поведение.

    Пишите, оспаривайте судейство, если хотите. Есть процедура. Вчера было нормальное и объективное судейство. Мы проиграли, да, но по высказыванию Хашига… Я лучше промолчу.

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    • Пусть это останется на его совести. Это не красит руководителя "Краснодара". Мы выше этого», — цитирует Рубашко «Чемпионат».

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