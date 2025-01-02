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    Аванесян снова выиграет у Жабер?

    Аванесян — Жабер. Ставка (к. 1.93) и прогноз на турнир в Брисбене 2 января 2025 года

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    Прогноз и ставки на Аванесян — Жабер
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    Элина Аванесян
    Армянка Элина Аванесян сыграет против Онс Жабер из Туниса в третьем круге турнира WTA 500 в австралийском Брисбене. Матч пройдет 2 января, начало — в 08:30 мск. Ставка и прогноз на матч Аванесян — Жабер, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Аванесян

    Элина на этой неделе подтвердила, что ее присутствие в топ-50 вряд ли можно назвать случайным.

    Армянская теннисистка завершила прошедший сезон в статусе 43-й ракетки мира.

    На текущем турнире Аванесян начала с волевой победы над словачкой Ребеккой Шрамковой — 1:6, 6:2, 6:2.

    Но главным пока что событием стала победа Аванесян над испанкой Паулой Бадосой — 6:3, 1:6, 6:2.

    Прогнозы на теннис

    До середины прошлого сезона Элина выступала под флагом России.

    Жабер

    Онс тем временем пока не проиграла ни одного сета на текущем турнире.

    В принципе, в этом нет ничего удивительного. Когда ее ничего не беспокоит, теннисистка из Туниса по-прежнему способна бороться за титулы.

    В первом круге Жабер выиграла у китаянки Сайсай Чжэн — 7:6, 6:4.

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    В следующем матче бывшая вторая ракетка мира спокойно разобралась с россиянкой Екатериной Александровой — 6:3, 6:2.

    В прошлом году Жабер из-за травм провела всего лишь 30 матчей.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Аванесян в этом матче можно поставить за 2.28, победу Жабер букмекеры предлагают за 1.63.

    Прогноз: весной 2024-го Элина выиграла у Онс на «тысячнике» в Майами со счетом 6:1, 4:6, 6:3.

    Не факт, что Аванесян снова остановит столь серьезную соперницу, но очевидно, что Жабер ждет непростой матч.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,0 за 1.93.

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    Аванесян — Жабер: прогноз, ставка (1.93), статистика, коэффициенты матча 02.01.2025. Прогнозы на теннис. Аванесян снова выиграет у Жабер?
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