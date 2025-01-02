Армянка Элина Аванесян сыграет против Онс Жабер из Туниса в третьем круге турнира WTA 500 в австралийском Брисбене. Матч пройдет 2 января, начало — в 08:30 мск. Ставка и прогноз на матч Аванесян — Жабер, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Аванесян

Элина на этой неделе подтвердила, что ее присутствие в топ-50 вряд ли можно назвать случайным.

Армянская теннисистка завершила прошедший сезон в статусе 43-й ракетки мира.

На текущем турнире Аванесян начала с волевой победы над словачкой Ребеккой Шрамковой — 1:6, 6:2, 6:2.

Но главным пока что событием стала победа Аванесян над испанкой Паулой Бадосой — 6:3, 1:6, 6:2.

Прогнозы на теннис

До середины прошлого сезона Элина выступала под флагом России.

Жабер

Онс тем временем пока не проиграла ни одного сета на текущем турнире.

В принципе, в этом нет ничего удивительного. Когда ее ничего не беспокоит, теннисистка из Туниса по-прежнему способна бороться за титулы.

В первом круге Жабер выиграла у китаянки Сайсай Чжэн — 7:6, 6:4.

В следующем матче бывшая вторая ракетка мира спокойно разобралась с россиянкой Екатериной Александровой — 6:3, 6:2.

В прошлом году Жабер из-за травм провела всего лишь 30 матчей.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Аванесян в этом матче можно поставить за 2.28, победу Жабер букмекеры предлагают за 1.63.

Прогноз: весной 2024-го Элина выиграла у Онс на «тысячнике» в Майами со счетом 6:1, 4:6, 6:3.

Не факт, что Аванесян снова остановит столь серьезную соперницу, но очевидно, что Жабер ждет непростой матч.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,0 за 1.93.