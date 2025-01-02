Аванесян
Элина на этой неделе подтвердила, что ее присутствие в топ-50 вряд ли можно назвать случайным.
Армянская теннисистка завершила прошедший сезон в статусе 43-й ракетки мира.
На текущем турнире Аванесян начала с волевой победы над словачкой Ребеккой Шрамковой — 1:6, 6:2, 6:2.
Но главным пока что событием стала победа Аванесян над испанкой Паулой Бадосой — 6:3, 1:6, 6:2.
До середины прошлого сезона Элина выступала под флагом России.
Жабер
Онс тем временем пока не проиграла ни одного сета на текущем турнире.
В принципе, в этом нет ничего удивительного. Когда ее ничего не беспокоит, теннисистка из Туниса по-прежнему способна бороться за титулы.
В первом круге Жабер выиграла у китаянки Сайсай Чжэн — 7:6, 6:4.
В следующем матче бывшая вторая ракетка мира спокойно разобралась с россиянкой Екатериной Александровой — 6:3, 6:2.
В прошлом году Жабер из-за травм провела всего лишь 30 матчей.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Аванесян в этом матче можно поставить за 2.28, победу Жабер букмекеры предлагают за 1.63.
Прогноз: весной 2024-го Элина выиграла у Онс на «тысячнике» в Майами со счетом 6:1, 4:6, 6:3.
- 1.88Тиафо — Мпетши-Перрикар: прогноз и ставкаЗавтра в 07:00
- 1.92Носкова — Андреева: прогноз и ставкаЗавтра в 07:30
- 2.38Кудерметова — Касаткина: прогноз и ставкаЗавтра в 05:30
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Не факт, что Аванесян снова остановит столь серьезную соперницу, но очевидно, что Жабер ждет непростой матч.
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,0 за 1.93.