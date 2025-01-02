ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Альваро Мората Яркий Евро-2024 и скандальный «Золотой мяч». Колыванов, Пименов и Шмурнов подводят итоги европейского футбольного года Джон ДжонсВозвращение Джонса, рекорд Перейры, 7 новых чемпионов — главные итоги UFC в 2024 году Френки де ЙонгВошли в пике. Грилиш, Антони, де Йонг и еще 7 главных неудачников 2024 года
  • 19:42
    • «Брентфорд» — «Арсенал»: стартовые составы на матч АПЛ
  • 19:16
    • Ямаль, Беллингем, Вирц и другие: известна символическая сборная игроков до 21 года по версии Sofascore
    Все новости спорта

    Американцы легко справятся с явным аутсайдером?

    США — Швейцария. Ставка (к. 1.92) и прогноз на хоккейный матч Молодежного чемпионата мира 2 января 2025 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на Молодежный чемпионат мира по хоккею Прогнозы на сборную США Прогнозы на сборную Швейцарии
    Прогноз и ставки на США — Швейцария
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    США
    В матче плей-офф Молодежного чемпионата мира по хоккею США сыграют со Швейцарией. Встреча пройдет в «Канадиен Тайр Центре» 2 января. Начало запланировано на 22:30 мск. Ставка и прогноз на матч США — Швейцария, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Хоккей. МЧМ-2025. Плей-офф 02 Января 2025 года

    США U20

  • Вашингтон
    •  США U20 22:30 Швейцария U20

    Швейцария U20

  • Берн
    •

    США

    Путь к плей-офф: В 4-х матчах группового этапа американцы заработали 10 очков, с которыми заняли 1-ю строчку в своей таблице. На этой стадии Штаты забили 22 гола, пропустив 10.

    Последние матчи: Турнир в Оттаве сборная США начала с партии крупных побед над Германией — 10:4 и Латвией — 5:1, после чего было допущено поражение во встрече с Финляндией — 3:4 ОТ. В центральном матче группы «звездно-полосатые» разгромили Канаду — 4:1.

    США U20 — Швейцария U20: коэффициенты букмекеров

    1X2Новым игрокам
  • 1.0418.0032.00Бонус€200
    •

    Не сыграют: В составе сборной США потери отсутствуют.

    Состояние команды: Американцы обладают одним из наиболее серьезных игровых ресурсов, за счет которого остаются главными претендентами на медали высшей пробы.

    Прогнозы и ставки на хоккей

    Хорошее взаимопонимание на льду и высокий класс отдельных хоккеистов в звеньях атаки обеспечивают разницу в большинстве матчей сборной США на турнире в Канаде.

    В настоящее время подопечным Дэвида Карла достаточно поддерживать тот же игровой ритм и тонус, которые сопровождали кампанию США в рамках группового этапа.

    Швейцария

    Путь к плей-офф: В 4-х матчах швейцарцы заработали 3 очка, заняв 4-ю позицию в турнирной таблице группы B. За этот период команда забила 10 голов при 15 пропущенных.

    Последние матчи: Начало турнира обернулось для Швейцарии катастрофой: в 3-х матчах команда уступила Чехии — 1:5, Словакии — 1:2 и Швеции — 5:7. Тем не менее в заключительной игре швейцарцы одержали важнейшую победу над Казахстаном — 3:1.

    Не сыграют: В составе сборной Швейцарии потери отсутствуют.

  • МЧМ по хоккею-2025: 10 главных вопросов к международному турниру в Оттаве
  • Чем интересен предстоящий турнир в Канаде?
  • 23/12/2024

    • Состояние команды: Швейцария провела самый базовый групповой раунд, сумев обеспечить себе путевку в плей-офф за счет последней — наиболее значимой — встречи.

    200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 100ИгратьБонус на первый депозитjet

    В рамках 4-х предыдущих матчей Швейцария временами демонстрировала хорошую в плане содержания игру и довольно неплохо действовала в обороне.

    В четвертьфинале Швейцария, безусловно, постарается продемонстрировать свои самые сильные качества, но предел ее возможностей остается весьма скромным на фоне потенциала американцев.

    Статистика для ставок

    • В 3-х матчах из 4 сборная США победила с разницей в 3 шайбы и более

    • Минимум 6 голов было забито в 3-х матчах с участием сборной США на этом турнире

    • В 2-х проигранных встречах из 3 Швейцария пропустила не менее 5 голов

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа США оценивается букмекерами в 1.06, ничья — в 14.00, а победа Швейцарии — в 28.00.

    На тотал больше 7.5 можно поставить за 2.12, на тотал меньше 7.5 — за 1.72.

    Прогноз: Сборная США находится в прекрасной форме, настраивая себя на борьбу за золотые медали, ввиду чего шансы Швейцарии на сенсацию находятся на нулевой отметке.

    Ставка: США победят с форой -4 за 1.92.

    Прогноз: Определять результативность в предстоящей встрече будут американцы, которые могут обеспечить комфортное преимущество и сосредоточиться на его удержании.

    Ставка: Тотал меньше 7 за 1.93.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.15
  • Прогноз на матч Брентфорд — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Халл Сити — Мидлсбро
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Хапоэль Иерусалим — Хапоэль Хайфа
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.40
  • Прогноз на матч Маккаби Нетания — Бейтар
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Хапоэль Беэр-Шева — Маккаби Тель-Авив
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.80
  • Прогноз на матч Сандерленд — Шеффилд Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Детройт — Орландо
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:00
    •  2.78
  • Прогноз на матч Вашингтон — Чикаго
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Нью-Йорк — Юта
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Майами — Нью-Орлеан
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Торонто — Бруклин
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:30
    •  2.50
  • Прогноз на матч Потапова — Бирелл
  • Теннис
  • Завтра в 04:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Меньшик — Лайович
  • Теннис
  • Завтра в 04:00
    •  2.90
  • Прогноз на матч Хьюстон — Даллас
  • Баскетбол
  • Завтра в 04:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    США — Швейцария: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 02.01.2025. Прогнозы на хоккей. Американцы легко справятся с явным аутсайдером?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры