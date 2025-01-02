В матче плей-офф Молодежного чемпионата мира по хоккею США сыграют со Швейцарией. Встреча пройдет в «Канадиен Тайр Центре» 2 января. Начало запланировано на 22:30 мск. Ставка и прогноз на матч США — Швейцария, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

США

Путь к плей-офф: В 4-х матчах группового этапа американцы заработали 10 очков, с которыми заняли 1-ю строчку в своей таблице. На этой стадии Штаты забили 22 гола, пропустив 10.

Последние матчи: Турнир в Оттаве сборная США начала с партии крупных побед над Германией — 10:4 и Латвией — 5:1, после чего было допущено поражение во встрече с Финляндией — 3:4 ОТ. В центральном матче группы «звездно-полосатые» разгромили Канаду — 4:1.

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Не сыграют: В составе сборной США потери отсутствуют.

Состояние команды: Американцы обладают одним из наиболее серьезных игровых ресурсов, за счет которого остаются главными претендентами на медали высшей пробы.

Прогнозы и ставки на хоккей

Хорошее взаимопонимание на льду и высокий класс отдельных хоккеистов в звеньях атаки обеспечивают разницу в большинстве матчей сборной США на турнире в Канаде.

В настоящее время подопечным Дэвида Карла достаточно поддерживать тот же игровой ритм и тонус, которые сопровождали кампанию США в рамках группового этапа.

Швейцария

Путь к плей-офф: В 4-х матчах швейцарцы заработали 3 очка, заняв 4-ю позицию в турнирной таблице группы B. За этот период команда забила 10 голов при 15 пропущенных.

Последние матчи: Начало турнира обернулось для Швейцарии катастрофой: в 3-х матчах команда уступила Чехии — 1:5, Словакии — 1:2 и Швеции — 5:7. Тем не менее в заключительной игре швейцарцы одержали важнейшую победу над Казахстаном — 3:1.

Не сыграют: В составе сборной Швейцарии потери отсутствуют.

Состояние команды: Швейцария провела самый базовый групповой раунд, сумев обеспечить себе путевку в плей-офф за счет последней — наиболее значимой — встречи.

В рамках 4-х предыдущих матчей Швейцария временами демонстрировала хорошую в плане содержания игру и довольно неплохо действовала в обороне.

В четвертьфинале Швейцария, безусловно, постарается продемонстрировать свои самые сильные качества, но предел ее возможностей остается весьма скромным на фоне потенциала американцев.

Статистика для ставок

В 3-х матчах из 4 сборная США победила с разницей в 3 шайбы и более

Минимум 6 голов было забито в 3-х матчах с участием сборной США на этом турнире

В 2-х проигранных встречах из 3 Швейцария пропустила не менее 5 голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа США оценивается букмекерами в 1.06, ничья — в 14.00, а победа Швейцарии — в 28.00.

На тотал больше 7.5 можно поставить за 2.12, на тотал меньше 7.5 — за 1.72.

Прогноз: Сборная США находится в прекрасной форме, настраивая себя на борьбу за золотые медали, ввиду чего шансы Швейцарии на сенсацию находятся на нулевой отметке.

Ставка: США победят с форой -4 за 1.92.

Прогноз: Определять результативность в предстоящей встрече будут американцы, которые могут обеспечить комфортное преимущество и сосредоточиться на его удержании.

Ставка: Тотал меньше 7 за 1.93.