Данди
Данди Юнайтед
«Данди»
Турнирное положение: «Темно-синие» бьются за попадание в топ-6. На текущий момент команда расположилась на 8 месте турнирной таблицы.
При этом «Данди» довольно неплохо атакует, отличившись 29 забитыми мячами в 20 матчах. А вот в свои ворота команда пропустила 34 раза.
Данди — Данди Юнайтед: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой последний поединок команда провела продуктивно. «Темно-синие» переиграли «Сент-Миррен» (2:1).
А вот до того команда была бита «Росс Каунти» (0:3). При этом поединок с «Рейнджерс» завершился минимальным поражением.
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Данди» забил 6 мячей при 8 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Темно-синие» на 5 очков отстают от первой шестерки. А вот стабильности в игре и результатах нет даже в первом приближении.
Матчи против «Данди Юнайтед» для команды исторически складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Данди» уступил 1 раз при 4 паритетах.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. «Темно-синие» постараются преуспеть в плане реализации, да и настрой на дерби будет максимальным.
«Данди Юнайтед»
Турнирное положение: «Мандариновые» в текущем чемпионате выглядят весьма прилично. Ныне они находятся на 4 строчке турнирной таблицы.
Причем «Данди Юнайтед» настрелял 28 мячей в ворота соперников. При этом оборона команды дала результативный сбой 20 раза в 19 поединках.
Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела успешно. Дома она минимально переиграла «Абердин».
До того команда нанесла поражение «Сент-Джонстону» (2:1). А вот поединок с «Селтиком» завершился почетным паритетом (0:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Данди Юнайтед» победил 2 раза. В этих поединках игроки команды отличились 7 забитыми мячами при 6 пропущенных.
Не сыграют: Крейг Сиббалд — травмирован.
Состояние команды: «Данди Юнайтед» проводит весьма продуктивный отрезок. Да и отставание от третьей позиции составляет всего 3 очка.
При этом «Данди Юнайтед» имеет заметные сложности с реализацией. Зато в двух своих последних поединках команда победила.
Команда нынче находится на заметном эмоциональном подъеме. Плюс оборона в среднем дает результативный сбой фактически раз за матч.
Нет малейших сомнений, что номинальные гости не будут лишь обороняться. Команда явно способна поднатореть в плане реализации.
Статистика для ставок
- «Данди Юнайтед» выиграл в 2 своих последних матчах
- «Данди» уже 7 лет не может победить в дерби
- «Данди Юнайтед» в среднем пропускает практически гол за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Данди» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.50. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 2.60.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно разными коэффициентами — 1.75 и 1.95.
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Прогноз: «Данди Юнайтед» нынче выглядит сильнее земляков, и уж точно будет активно атаковать.
«Данди Юнайтед» имеет проблемы с реализацией, которые явно постарается решить в сверхпринципиальном поединке.
Ставка: Победа «Данди Юнайтед» за 2.60.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.85