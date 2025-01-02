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    «Данди Юнайтед» победит в дерби

    «Данди» — «Данди Юнайтед». Ставка (к. 2.60) и прогноз на футбол, чемпионат Шотландии, 2 января 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Данди» — «Данди Юнайтед»
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    «Данди Юнайтед»
    2 января в 21-м туре чемпионата Шотландии по футболу сыграют «Данди» и «Данди Юнайтед». Начало игры — в 20:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Данди» — «Данди Юнайтед», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Шотландия. Премьер-лига 02 Января 2025 года

    Данди

  • Шотландия. Премьер-лига
    •  Данди 20:30 Данди Юнайтед

    Данди Юнайтед

  • Данди
    •

    «Данди»

    Турнирное положение: «Темно-синие» бьются за попадание в топ-6. На текущий момент команда расположилась на 8 месте турнирной таблицы.

    При этом «Данди» довольно неплохо атакует, отличившись 29 забитыми мячами в 20 матчах. А вот в свои ворота команда пропустила 34 раза.

    Данди — Данди Юнайтед: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: свой последний поединок команда провела продуктивно. «Темно-синие» переиграли «Сент-Миррен» (2:1).

    А вот до того команда была бита «Росс Каунти» (0:3). При этом поединок с «Рейнджерс» завершился минимальным поражением.

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Данди» забил 6 мячей при 8 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Темно-синие» на 5 очков отстают от первой шестерки. А вот стабильности в игре и результатах нет даже в первом приближении.

    Матчи против «Данди Юнайтед» для команды исторически складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Данди» уступил 1 раз при 4 паритетах.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. «Темно-синие» постараются преуспеть в плане реализации, да и настрой на дерби будет максимальным.

    «Данди Юнайтед»

    Турнирное положение: «Мандариновые» в текущем чемпионате выглядят весьма прилично. Ныне они находятся на 4 строчке турнирной таблицы.

    Причем «Данди Юнайтед» настрелял 28 мячей в ворота соперников. При этом оборона команды дала результативный сбой 20 раза в 19 поединках.

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    • Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела успешно. Дома она минимально переиграла «Абердин».

    До того команда нанесла поражение «Сент-Джонстону» (2:1). А вот поединок с «Селтиком» завершился почетным паритетом (0:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Данди Юнайтед» победил 2 раза. В этих поединках игроки команды отличились 7 забитыми мячами при 6 пропущенных.

    Не сыграют: Крейг Сиббалд — травмирован.

    Состояние команды: «Данди Юнайтед» проводит весьма продуктивный отрезок. Да и отставание от третьей позиции составляет всего 3 очка.

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    При этом «Данди Юнайтед» имеет заметные сложности с реализацией. Зато в двух своих последних поединках команда победила.

    Команда нынче находится на заметном эмоциональном подъеме. Плюс оборона в среднем дает результативный сбой фактически раз за матч.

    Нет малейших сомнений, что номинальные гости не будут лишь обороняться. Команда явно способна поднатореть в плане реализации.

    Статистика для ставок

    • «Данди Юнайтед» выиграл в 2 своих последних матчах

    • «Данди» уже 7 лет не может победить в дерби

    • «Данди Юнайтед» в среднем пропускает практически гол за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Данди» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.50. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 2.60.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно разными коэффициентами — 1.75 и 1.95.

    Прогноз: «Данди Юнайтед» нынче выглядит сильнее земляков, и уж точно будет активно атаковать.

    «Данди Юнайтед» имеет проблемы с реализацией, которые явно постарается решить в сверхпринципиальном поединке.

    Ставка: Победа «Данди Юнайтед» за 2.60.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.85

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    «Данди» — «Данди Юнайтед»: прогноз, ставка (2.60), статистика, коэффициенты матча 02.01.2025. Прогнозы на футбол. «Данди Юнайтед» победит в дерби
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