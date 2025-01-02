2 января в 21-м туре чемпионата Шотландии по футболу сыграют «Данди» и «Данди Юнайтед». Начало игры — в 20:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Данди» — «Данди Юнайтед», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Данди»

Турнирное положение: «Темно-синие» бьются за попадание в топ-6. На текущий момент команда расположилась на 8 месте турнирной таблицы.

При этом «Данди» довольно неплохо атакует, отличившись 29 забитыми мячами в 20 матчах. А вот в свои ворота команда пропустила 34 раза.

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Последние матчи: свой последний поединок команда провела продуктивно. «Темно-синие» переиграли «Сент-Миррен» (2:1).

А вот до того команда была бита «Росс Каунти» (0:3). При этом поединок с «Рейнджерс» завершился минимальным поражением.

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Данди» забил 6 мячей при 8 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Темно-синие» на 5 очков отстают от первой шестерки. А вот стабильности в игре и результатах нет даже в первом приближении.

Матчи против «Данди Юнайтед» для команды исторически складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Данди» уступил 1 раз при 4 паритетах.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. «Темно-синие» постараются преуспеть в плане реализации, да и настрой на дерби будет максимальным.

«Данди Юнайтед»

Турнирное положение: «Мандариновые» в текущем чемпионате выглядят весьма прилично. Ныне они находятся на 4 строчке турнирной таблицы.

Причем «Данди Юнайтед» настрелял 28 мячей в ворота соперников. При этом оборона команды дала результативный сбой 20 раза в 19 поединках.

Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела успешно. Дома она минимально переиграла «Абердин».

До того команда нанесла поражение «Сент-Джонстону» (2:1). А вот поединок с «Селтиком» завершился почетным паритетом (0:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Данди Юнайтед» победил 2 раза. В этих поединках игроки команды отличились 7 забитыми мячами при 6 пропущенных.

Не сыграют: Крейг Сиббалд — травмирован.

Состояние команды: «Данди Юнайтед» проводит весьма продуктивный отрезок. Да и отставание от третьей позиции составляет всего 3 очка.

При этом «Данди Юнайтед» имеет заметные сложности с реализацией. Зато в двух своих последних поединках команда победила.

Команда нынче находится на заметном эмоциональном подъеме. Плюс оборона в среднем дает результативный сбой фактически раз за матч.

Нет малейших сомнений, что номинальные гости не будут лишь обороняться. Команда явно способна поднатореть в плане реализации.

Статистика для ставок

«Данди Юнайтед» выиграл в 2 своих последних матчах

«Данди» уже 7 лет не может победить в дерби

«Данди Юнайтед» в среднем пропускает практически гол за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Данди» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.50. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 2.60.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно разными коэффициентами — 1.75 и 1.95.

Прогноз: «Данди Юнайтед» нынче выглядит сильнее земляков, и уж точно будет активно атаковать.

«Данди Юнайтед» имеет проблемы с реализацией, которые явно постарается решить в сверхпринципиальном поединке.

Ставка: Победа «Данди Юнайтед» за 2.60.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.85