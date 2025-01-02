2 января в 16-м туре чемпионата Кипра по футболу сыграют «Анортосис» и «Пафос». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Анортосис» — «Пафос», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Анортосис»

Турнирное положение: Эта команда бьется за попадание в первую шестерку. На текущий момент команда расположилась на 7 месте турнирной таблицы.

При этом «Анортосис» не столь ярко атакует, отличившись 18 забитыми мячами в 15 матчах. А вот в свои ворота команда пропустила 19 раз.

Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. Поражение от «Аполлона» получилось досадным (0:2).

А вот до того команда нанесла поражение «Омонии Арадиппоу» (3:0). При этом поединок с этим же соперником также вышел успешным (4:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «Анортосис» забил 10 мячей при 5 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Анортосис» лишь по дополнительным показателям отстает от 6 позиции. Да и проблемы с реализацией решить пока никак не удается.

Матчи против «Пафоса» для команды исторически складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Анортосис» уступил 4 раза при одном паритете.

Нет сомнений, что номинальные хозяева постараются зацепиться за очки. Вот только «Пафос» команда не обыгрывает без малого 2 года.

«Пафос»

Турнирное положение: Эта команда в текущем чемпионате бьется за чемпионство. Ныне она находится на 1 строчке турнирной таблицы.

Причем «Пафос» настрелял 32 мяча в ворота соперников. При этом оборона команды дала результативный сбой лишь 8 раз в 15 поединках.

Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела неудачно. Дома она минимально уступила АЕК Ларнака.

До того команда расписала мировую с «Лугано» (2:2). А вот поединок с НЕА Саламис завершился уверенной победой (2:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Пафос» победил 3 раза. В этих поединках игроки команды отличились 8 забитыми мячами при 3 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Пафос» проводит не столь продуктивный отрезок. Команда не побеждала в двух своих последних поединках.

При этом «Пафос» пропускает реже всех в лиге. Да и отрыв от ближайшего преследователя составляет всего один зачетный балл.

Команда ныне не демонстрирует надлежащей стабильности. Зато бразильский форвард Жайро настрелял уже 9 мячей в чемпионате.

Нет малейших сомнений, что номинальные гости будут действовать активно. Лидер не должен терять очки на ровном месте.

Статистика для ставок

«Пафос» не побеждал в 2 своих последних матчах

«Анортосис» до последней виктории проиграл трижды кряду

«Пафос» пропустил всего 8 мячей в 15 матчах чемпионата

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Пафос» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.62. Ничья оценена в 3.88, а победа оппонента — в скромные 5.26.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма сходными коэффициентами — 1.91 и 1.86.

Прогноз: «Пафос» явно постарается закрепиться на вершине таблицы, и уж точно сразу будет активно атаковать.

«Анортосис» имеет огромные проблемы с реализацией, да и против «Пафоса» играет неудачно.

Ставка: Победа «Пафоса» в 1 тайме за 2.17.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 3.04