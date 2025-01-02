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    Рублев устроит драму в Гонконге?

    Рублев — Марожан. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Гонконге 2 января 2025 года

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    Андрей Рублев
    Россиянин Андрей Рублев сыграет против венгра Фабиана Марожана во втором круге турнира в Гонконге. Матч пройдет 2 января, начало — в 13:30 мск. Ставка и прогноз на матч Рублев — Марожан, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Рублев

    Андрею уже на первой неделе сезона предстоит защищать титул и 250 очков.

    В 2024-м российский теннисист стал чемпионом в Гонконге, обыграв в финале финна Эмиля Руусувуори.

    Несмотря на то, что Рублев пока не провел ни одного официального матча в одиночке, есть все основания полагать, что он находится в отличной форме.

    Прогнозы на теннис

    В конце декабря Рублев провел ряд выставочных матчей, при этом не потерпев ни одного поражения. Сначала он одержал четыре победы в Абу-Даби, а потом еще две в Макао. Среди его соперников были Джордан Томпсон, Ник Кирьос, Стефанос Циципас и Каспер Рууд.

    Марожан

    Фабиан, в отличие от Андрея, не попал в число сеяных, поэтому ему пришлось начинать в Гонконге с первого раунда.

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    • В первом матче венгерский теннисист одержал победу над Романом Сафиуллиным — 6:1, 7:6.

    Во второй партии Марожан вел со счетом 5:2, всё шло к разгрому, но в итоге россиянин каким-то образом умудрился перевести игру на тай-брейк, где упустил два сетбола.

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    Прошедший сезон Марожан завершил на 58-й строчке в рейтинге ATP.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Рублева в этом матче можно поставить за 1.28, победу Марожана букмекеры предлагают за 3.68.

    Прогноз: летом 2024-го у Андрея был не самый простой матч против Фабиана на грунте в хорватском Умаге. Тогда россиянин дожал венгра только в третьем сете — 5:7, 6:3, 6:2.

    Все-таки рискнем предположить, что на этот раз Рублев не станет драматизировать. Тем более с мотивацией у него сейчас точно все в порядке.

    Рекомендуемая ставка: победа Рублева с форой по геймам (-4,0) за 1.92.

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    Рублев — Марожан: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 02.01.2025. Прогнозы на теннис. Рублев устроит драму в Гонконге?
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