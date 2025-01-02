Россиянин Андрей Рублев сыграет против венгра Фабиана Марожана во втором круге турнира в Гонконге. Матч пройдет 2 января, начало — в 13:30 мск. Ставка и прогноз на матч Рублев — Марожан, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Рублев

Андрею уже на первой неделе сезона предстоит защищать титул и 250 очков.

В 2024-м российский теннисист стал чемпионом в Гонконге, обыграв в финале финна Эмиля Руусувуори.

Несмотря на то, что Рублев пока не провел ни одного официального матча в одиночке, есть все основания полагать, что он находится в отличной форме.

Прогнозы на теннис

В конце декабря Рублев провел ряд выставочных матчей, при этом не потерпев ни одного поражения. Сначала он одержал четыре победы в Абу-Даби, а потом еще две в Макао. Среди его соперников были Джордан Томпсон, Ник Кирьос, Стефанос Циципас и Каспер Рууд.

Марожан

Фабиан, в отличие от Андрея, не попал в число сеяных, поэтому ему пришлось начинать в Гонконге с первого раунда.

В первом матче венгерский теннисист одержал победу над Романом Сафиуллиным — 6:1, 7:6.

Во второй партии Марожан вел со счетом 5:2, всё шло к разгрому, но в итоге россиянин каким-то образом умудрился перевести игру на тай-брейк, где упустил два сетбола.

Прошедший сезон Марожан завершил на 58-й строчке в рейтинге ATP.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Рублева в этом матче можно поставить за 1.28, победу Марожана букмекеры предлагают за 3.68.

Прогноз: летом 2024-го у Андрея был не самый простой матч против Фабиана на грунте в хорватском Умаге. Тогда россиянин дожал венгра только в третьем сете — 5:7, 6:3, 6:2.

Все-таки рискнем предположить, что на этот раз Рублев не станет драматизировать. Тем более с мотивацией у него сейчас точно все в порядке.

Рекомендуемая ставка: победа Рублева с форой по геймам (-4,0) за 1.92.