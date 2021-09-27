Нуну взял на себя ответственность за поражение «Тоттенхэма» в дерби

Нуну Эшпириту Санту Фото: globallookpress.com
«Мы сыграли не слишком хорошо. План на матч не был хорош. Решения не были хороши. В общем, это был не наш день, определенно не наш.
Буду честен. Когда у вас есть план на игру, нужно решить, кого выпустить на поле, чтобы его воплотить. Я беру на себя ответственность, потому что решения не соответствовали установке.
Я не буду называть отдельных игроков, но футболистам, которые были на поле, не удалось реализовать план на игру», — приводит слова португальца BBC Sport.