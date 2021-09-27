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    Нуну взял на себя ответственность за поражение «Тоттенхэма» в дерби

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    Главный тренер «Тоттенхэма» Нуну Эшпириту Санту прокомментировал итоги матча 6-го тура чемпионата Англии против «Арсенала» (1:3).

    Нуну Эшпириту Санту
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    Нуну Эшпириту Санту

    «Мы сыграли не слишком хорошо. План на матч не был хорош. Решения не были хороши. В общем, это был не наш день, определенно не наш.

    Буду честен. Когда у вас есть план на игру, нужно решить, кого выпустить на поле, чтобы его воплотить. Я беру на себя ответственность, потому что решения не соответствовали установке.

    Я не буду называть отдельных игроков, но футболистам, которые были на поле, не удалось реализовать план на игру», — приводит слова португальца BBC Sport.

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