Нуну взял на себя ответственность за поражение «Тоттенхэма» в дерби

Главный тренер «Тоттенхэма»прокомментировал итоги матча 6-го тура чемпионата Англии против(1:3).

«Мы сыграли не слишком хорошо. План на матч не был хорош. Решения не были хороши. В общем, это был не наш день, определенно не наш.

Буду честен. Когда у вас есть план на игру, нужно решить, кого выпустить на поле, чтобы его воплотить. Я беру на себя ответственность, потому что решения не соответствовали установке.

Я не буду называть отдельных игроков, но футболистам, которые были на поле, не удалось реализовать план на игру», — приводит слова португальца BBC Sport.