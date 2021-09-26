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    Гол Осимхена помог «Наполи» обыграть «Кальяри»

    «Наполи» — «Кальяри»: счет матча 2:0, обзор голов

    Футбол Серия A Футбол Италии Наполи Кальяри Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    В матче 6-го тура чемпионата Италии «Наполи» одержал домашнюю победу над «Кальяри» со счетом 2:0.

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    Счет на 11-й минуте открыл нигерийский нападающий хозяев Виктор Осимхен. А на 57-й минуте Лоренцо Инсинье
    реализовал пенальти, удвоив преимущество неаполитанцев.

    Футбол. Италия. Серия А
    Наполи — Кальяри 2:0
    Голы: 1:0 V. Osimhen (11'), 2:0 L. Insigne (пенальти) (57') Наполи: Давид Оспина, Джованни Ди Лоренцо, Амир Ррахмани, Калиду Кулибали, Мариу Руй, Андре Франк Замбо Ангисса, Фабиан (Диего Демме, 88'), Маттео Политано (Ирвин Лосано, 69'), Пётр Зелиньски (Элиф Элмас, 69'), Лоренцо Инсинье (Адам Уна, 77'), Виктор Осимхен (Андреа Петанья, 77') Кальяри: Жоао Педро, Рэзван Марин, Хараламбос Ликояннис (Гастон Перейро, 85'), Алессандро Дейола (Бальде Кейта, 68'), Кевин Стротман (Альберто Грасси, 85'), Наитан Нандес, Габриэле Цаппа, Мартин Касерес, Диего Годин, Себастьян Валюкевич (Лука Чеппители, 68'), Алессио Краньо Предупреждения: S. Walukiewicz (59'), V. Osimhen (66'), E. Elmas (76')

    «Наполи» набрал 18 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице Серии А. «Кальяри» с 2 очками занимает предпоследнее, 19-е место.

    В следующем матче неаполитанцы 3 октября сыграют на выезде с «Фиорентиной», «Кальяри» 1 октября примет «Венецию».

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