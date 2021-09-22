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    Семин: На сегодняшний день мы пока что не оправдываем ожидания

    Футбол Кубок России Футбол России Ростов Чайка
    Наставник «Ростова» Юрий Семин прокомментировал поражение от «Чайки» в матче Кубка России (0:1).

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    «"Чайка" сыграла лучше нас первый тайм. Почему недооценили? Нам нужно разобраться. Во втором тайме имели преимущество, но не смогли реализовать. Мы расстроены, но жизнь продолжается.

    Психологическое состояния не лучшее в последние дни. Причины? Наверное, результаты и нехватка игроков на некоторых позициях. Надеюсь, Калинин и Хашимото скоро вернутся.

    Когда проигрываешь, всегда начинаешь искать причины. Я не хочу искать эти причины. Думаю, мы провели плохой период: и тренеры, и игроки. Это абсолютно наша вина.

    Работать всегда тяжело. Нужно всегда выходить пути выхода из сложных ситуаций. Когда руководитель даст оценку нашей работы, мы ее примем. На сегодняшний день мы пока что не оправдываем ожидания. Ситуация очень непростая, но оптимизм должен быть у нас у всех. Будем находить мотивацию», — сказал Семин на пресс-конференции.

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