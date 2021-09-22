«Брайтон» — «Суонси»: счет матча 2:0, обзор голов

Фрагмент матча Фото: BrightonAndHoveAlbion.com
Встреча, которая прошла на стадионе «Фалмер», завершилась со счетом 2:0.
Дубль у победителей оформил Аарон Коннолли, отличившийся на 33-й и 38-й минутах.
Две результативные передачи на свой счет записал Алексис Мак Аллистер.
Футбол. Англия. Кубок Лиги
Брайтон энд Хоув Альбион — Суонси 2:0
Голы: 1:0 A. Connolly (33'), 2:0 A. Connolly (38') Брайтон энд Хоув Альбион: Джейсон Стил, Тарик Лампти (Паскаль Гросс, 46'), Ed Turns, Haydon Roberts, Дэниел Бёрн, Стивен Альсате, Якуб Модер, Marc Leonard, Алексис Мак Аллистер (Jeremy Sarmiento, 69'), Аарон Коннолли (Юрген Локадия, 76'), Taylor Richards Суонси: Liam Cullen, Morgan Whittaker, Korey Smith (Ян Дханда, 64'), Джейк Бидвелл, Джей Фултон, Liam Walsh (Flynn Downes, 63'), Joel Latibeaudiere, Бенджамин Кабанго (Райан Мэннинг, 46'), Brandon Cooper, Рис Уильямс, Steven-Andreas Benda Предупреждения: R. Williams (45'), F. Downes (73'), B. Cooper (90 + 1')
Матчи следующего раунда Кубка лиги пройдут в конце октября.