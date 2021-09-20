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    Велес — Ротор: смотреть онлайн трансляцию 20.09.2021

    Велес — Ротор: онлайн-трансляция матча начнется в 18:30

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    В 18:30 начнётся прямая трансляция матча «Велес» — «Ротор» в очередном туре ФНЛ.

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    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

    «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Велес» — «Ротор». Коэффициент ставки — 2.75.

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Велес» — «Ротор».

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    Отметим, что онлайн-трансляция по ссылке бесплатная, но потребует прохождения регистрации.

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