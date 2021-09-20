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    «Ротор» снова выиграет на выезде?

    «Велес» — «Ротор». Прогноз, ставка (к. 2.75) на футбол, ФНЛ, 20 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Велес» — «Ротор»
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    Игорь Школик
    «Велес» сыграет на своем поле с «Ротором» в рамках 12-го тура чемпионата России. Матч пройдет 20 сентября, начало — в 18:30 мск. «Велес» — «Ротор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 20 Сентября 2021 года
    Велес
  • Москва
    •  Велес 18:30 Ротор Ротор
  • Волгоград
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.50
  • X
  • 3.45
  • 2
  • 2.75
  • Ставка!
    •

    «Велес»

    «Велес» — команда парадоксов. Казалось бы, сильно видоизменившись, москвичи должны были упасть в зону вылета, но нет же — «крылатые быки» на экваторе турнирной таблицы ФНЛ.

    На текущий момент в активе у «Велеса» 17 очков. Москвичи занимают 9 место, имея неплохую разницу забитых и пропущенных мячей — 13:10.

    В минувшем туре «Велес» вновь удивил. Выездная победа над «Олимп-Долгопрудным» (0:2) явно улучшила настроение.

    Прогнозы на ФНЛ

    В минувшем туре дебютный мяч в составе команды забил Ариагнер Смит. Никарагуанский форвард может стать сильной боевой единицей в ФНЛ.

    «Ротор»

    Команда Дмитрия Хохлова все никак не может подняться даже в зону стыков. Притом, что первоначальной задачей было быстрое возвращение в элиту.

    На текущий момент «Ротор» занимает 10 место с 15 очками в активе. Причем забили подопечные Хохлова всего 12 мячей в 11 матчах, пропустив в свои ворота 8.

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  • 17/09/2021

    • В минувшем туре «Ротор» показал свою силу. На выезде волгоградцы разнесли «Нефтехимик» (1:3).

    Отлично вписался в игру коллектива молодой Игорь Школик. В активе арендованного динамовца уже 3 точных выстрела.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Велес» за 2.50, на ничью за 3.45, а на «Ротор» — за 2.75.

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    Хозяева нестабильны, к тому же давно не выигрывают в родных стенах.

    «Ротор» бьется за попадание в зону стыков, но уже растерял немало очков.

    Команда Хохлова наверняка сыграет первым номером, и добьется виктории. Наши прогноз и ставка — Победа «Ротора» с коэффициентом 2.75.

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    «Велес» — «Ротор»: прогноз, ставка (2.75), статистика, коэффициенты матча 20.09.2021. Прогнозы на футбол. «Ротор» снова выиграет на выезде?
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