«Велес» сыграет на своем поле с «Ротором» в рамках 12-го тура чемпионата России. Матч пройдет 20 сентября, начало — в 18:30 мск. «Велес» — «Ротор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Велес»

«Велес» — команда парадоксов. Казалось бы, сильно видоизменившись, москвичи должны были упасть в зону вылета, но нет же — «крылатые быки» на экваторе турнирной таблицы ФНЛ.

На текущий момент в активе у «Велеса» 17 очков. Москвичи занимают 9 место, имея неплохую разницу забитых и пропущенных мячей — 13:10.

В минувшем туре «Велес» вновь удивил. Выездная победа над «Олимп-Долгопрудным» (0:2) явно улучшила настроение.

Прогнозы на ФНЛ

В минувшем туре дебютный мяч в составе команды забил Ариагнер Смит. Никарагуанский форвард может стать сильной боевой единицей в ФНЛ.

«Ротор»

Команда Дмитрия Хохлова все никак не может подняться даже в зону стыков. Притом, что первоначальной задачей было быстрое возвращение в элиту.

На текущий момент «Ротор» занимает 10 место с 15 очками в активе. Причем забили подопечные Хохлова всего 12 мячей в 11 матчах, пропустив в свои ворота 8.

В минувшем туре «Ротор» показал свою силу. На выезде волгоградцы разнесли «Нефтехимик» (1:3).

Отлично вписался в игру коллектива молодой Игорь Школик. В активе арендованного динамовца уже 3 точных выстрела.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Велес» за 2.50, на ничью за 3.45, а на «Ротор» — за 2.75.

Хозяева нестабильны, к тому же давно не выигрывают в родных стенах.

«Ротор» бьется за попадание в зону стыков, но уже растерял немало очков .

Команда Хохлова наверняка сыграет первым номером, и добьется виктории. Наши прогноз и ставка — Победа «Ротора» с коэффициентом 2.75.