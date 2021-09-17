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    Десна — Рух В: смотреть онлайн трансляцию 17.09.2021

    Десна — Рух В: онлайн-трансляция матча начнется в 19:30

    Футбол Премьер-лига (Украина) Десна Чернигов
    В 19:30 начнётся онлайн-трансляция матча «Десна» — «Рух В» в чемпионате Украины по футболу.

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