«Десна»
Команда Александра Рябоконя мощно начала сезон, однако вскоре выдала несколько провальных матчей. Чего стоит только домашнее поражение от «Вереса» (0:4)?!
На данный момент северяне находятся на 4 позиции в турнирной таблице. При этом забила команда 11 мячей, пропустив на гол больше.
Правда, в минувшем туре «Десна» прервала двухматчевую серию неудач. Выезд в Полтаву завершился ничьей с «Ворсклой» (2:2).
В матче с львовянами «Десна» наверняка попытается сыграть с позиции силы. Андрей Тотовицкий и Филипп Будковский наверняка получат свои шансы.
«Рух» Л
Львовяне нынешний чемпионат проводят довольно неплохо. Быть может, перемены на тренерском мостике оказались к месту.
Авторитетный белорусский специалист Лелнид Кучук настроен вывести «Рух» Л на новый уровень. Опыта ему не занимать.
В минувшем же туре «Рух» Л разжился одним баллом. Дома львовяне не дали себя обыграть «Заре» (1:1).
Львовяне на данный момент занимают 9 место в турнирной таблице УПЛ. Правда, забила команда только 6 мячей, половина из которых в активе Андрея Борячука.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Десну» за 1.86, на ничью за 3.94, а на «Рух» Л — за 3.86.
Гости в нынешнем сезоне забивают с заметной натугой.
Команда Рябоконя в минувшем туре прервала серию неудач, и теперь постарается добыть три пункта. Наши прогноз и ставка — Победа «Десны» во 2 тайме с коэффициентом 2.19.