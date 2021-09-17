«Десна» сыграет на своем поле с «Рухом» Л в рамках 8-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 17 сентября, начало — в 19:30 мск. «Десна» — «Рух» Л: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Десна»

Команда Александра Рябоконя мощно начала сезон, однако вскоре выдала несколько провальных матчей. Чего стоит только домашнее поражение от «Вереса» (0:4)?!

На данный момент северяне находятся на 4 позиции в турнирной таблице. При этом забила команда 11 мячей, пропустив на гол больше.

Правда, в минувшем туре «Десна» прервала двухматчевую серию неудач. Выезд в Полтаву завершился ничьей с «Ворсклой» (2:2).

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В матче с львовянами «Десна» наверняка попытается сыграть с позиции силы. Андрей Тотовицкий и Филипп Будковский наверняка получат свои шансы.

«Рух» Л

Львовяне нынешний чемпионат проводят довольно неплохо. Быть может, перемены на тренерском мостике оказались к месту.

Авторитетный белорусский специалист Лелнид Кучук настроен вывести «Рух» Л на новый уровень. Опыта ему не занимать.

В минувшем же туре «Рух» Л разжился одним баллом. Дома львовяне не дали себя обыграть «Заре» (1:1).

Львовяне на данный момент занимают 9 место в турнирной таблице УПЛ. Правда, забила команда только 6 мячей, половина из которых в активе Андрея Борячука.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Десну» за 1.86, на ничью за 3.94, а на «Рух» Л — за 3.86.

Северяне имеют в своем составе ряд сильных атакующих исполнителей, способных сделать разницу .

Гости в нынешнем сезоне забивают с заметной натугой.

Команда Рябоконя в минувшем туре прервала серию неудач, и теперь постарается добыть три пункта. Наши прогноз и ставка — Победа «Десны» во 2 тайме с коэффициентом 2.19.