Рома — ЦСКА София: смотреть онлайн трансляцию 16.09.2021

В 22:00 начнётся прямая трансляция матчав группе C Лиги конференций.

Последний матч между собой: «ЦСКА София» — «Рома» 3:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 6:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 6:1 (победит «Рома»).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Рома» — «ЦСКА София». Коэффициент ставки — 1.86.

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Матч между командами «Рома» и «ЦСКА София» всегда увлекательны, но чтобы смотреть игру было еще интереснее, воспользуйтесь предложением БК «Лига Ставок» — сделайте ставку на матч, и получите до 10 000 рублей фрибетами.

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