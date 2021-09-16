«Рома»
«Роме» для попадания в групповой этап Лиги конференций пришлось даже в квалификации участвовать. Правда, с заключительного раунда, а самое главное — римляне легко справились с этой задачей.
«Рома» дважды обыграла турецкий «Трабзонспор» — 2:1 в гостях и 3:0 дома.
Как ни странно, «Рома» идеально проводит стартовый отрезок сезона. В Серии А команда Жозе Моуринью начала с трех побед. В минувшее воскресенье римский клуб одержал домашнюю победу над «Сассуоло», забив решающий гол на последних минутах. Это было настолько эпично, что своих эмоций не скрывал даже Моуринью.
Il momento 😍#ASRoma pic.twitter.com/Xekf5oJo8H— AS Roma (@OfficialASRoma) September 13, 2021
«Рома» в пяти предыдущих матчах забила 14 мячей.
ЦСКА
Тем временем у ЦСКА был очень большой путь в квалификации Лиги конференций. И болгарский гранд, надо сказать, удивил.
Во-первых, в третьем раунде клуб из Софии прошел хорватский «Осиек». Дома «армейцы» одержали победу со счетом 4:2, а в гостях сыграли вничью 1:1.
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А в заключительном раунде ЦСКА оказался сильнее чешской «Виктории». Команда Стойчо Младенова сделала мощный камбэк после гостевого поражения со счетом 2:0. Дома ЦСКА выиграл 3:0, решающий гол был забит в овертайме.
Прогноз и ставка
На «Рому» в этом матче можно поставить за 1.20, ничью букмекеры предлагают за 6.35, а победу ЦСКА — за 14.75.
Казалось, обычный матч, но нет — тут есть интрига. «Рома» в прошлом сезоне играла с ЦСКА в групповом этапе Лиги Европы. В Риме матч завершился вничью 0:0, а в Софии выиграли «армейцы» — 3:1.
Так что «Рома» выйдет с целью взять реванш, можно не сомневаться.
Ставка — победа «Ромы» + тотал матча больше 2,5 за 1.86.