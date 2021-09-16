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    Сможет ли «Рома» взять реванш у болгарского ЦСКА?

    «Рома» — ЦСКА София. Прогноз (к. 1.86) и ставки на Лигу конференций 16 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Рома» — ЦСКА София
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    «Рома» забила 14 мячей в пяти предыдущих матчах
    «Рома» сыграет на своем поле с болгарским ЦСКА в первом туре группового этапа Лиги конференций. Матч пройдет 16 сентября в Риме, начало — в 22:00 мск. «Рома» — ЦСКА София: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Группа C 16 Сентября 2021 года
    Рома
  • Рим
    •  Рома 22:00 ЦСКА София ЦСКА София
  • Лига конференций. Группа C
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.20
  • X
  • 6.20
  • 2
  • 17.50
  • Ставка!
    •

    «Рома»

    «Роме» для попадания в групповой этап Лиги конференций пришлось даже в квалификации участвовать. Правда, с заключительного раунда, а самое главное — римляне легко справились с этой задачей.

    «Рома» дважды обыграла турецкий «Трабзонспор» — 2:1 в гостях и 3:0 дома.

    Как ни странно, «Рома» идеально проводит стартовый отрезок сезона. В Серии А команда Жозе Моуринью начала с трех побед. В минувшее воскресенье римский клуб одержал домашнюю победу над «Сассуоло», забив решающий гол на последних минутах. Это было настолько эпично, что своих эмоций не скрывал даже Моуринью.

    «Рома» в пяти предыдущих матчах забила 14 мячей.

    ЦСКА

    Тем временем у ЦСКА был очень большой путь в квалификации Лиги конференций. И болгарский гранд, надо сказать, удивил.

    Во-первых, в третьем раунде клуб из Софии прошел хорватский «Осиек». Дома «армейцы» одержали победу со счетом 4:2, а в гостях сыграли вничью 1:1.

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    А в заключительном раунде ЦСКА оказался сильнее чешской «Виктории». Команда Стойчо Младенова сделала мощный камбэк после гостевого поражения со счетом 2:0. Дома ЦСКА выиграл 3:0, решающий гол был забит в овертайме.

    Прогноз и ставка

    На «Рому» в этом матче можно поставить за 1.20, ничью букмекеры предлагают за 6.35, а победу ЦСКА — за 14.75.

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    Казалось, обычный матч, но нет — тут есть интрига. «Рома» в прошлом сезоне играла с ЦСКА в групповом этапе Лиги Европы. В Риме матч завершился вничью 0:0, а в Софии выиграли «армейцы» — 3:1.

    Так что «Рома» выйдет с целью взять реванш, можно не сомневаться.

    Ставка — победа «Ромы» + тотал матча больше 2,5 за 1.86.

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    «Рома» — ЦСКА София: прогноз, ставка (1.86), статистика, коэффициенты матча 16.09.2021. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Рома» взять реванш у болгарского ЦСКА?
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