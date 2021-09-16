«Рома» сыграет на своем поле с болгарским ЦСКА в первом туре группового этапа Лиги конференций. Матч пройдет 16 сентября в Риме, начало — в 22:00 мск. «Рома» — ЦСКА София: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Рома»

«Роме» для попадания в групповой этап Лиги конференций пришлось даже в квалификации участвовать. Правда, с заключительного раунда, а самое главное — римляне легко справились с этой задачей.

«Рома» дважды обыграла турецкий «Трабзонспор» — 2:1 в гостях и 3:0 дома.

Как ни странно, «Рома» идеально проводит стартовый отрезок сезона. В Серии А команда Жозе Моуринью начала с трех побед. В минувшее воскресенье римский клуб одержал домашнюю победу над «Сассуоло», забив решающий гол на последних минутах. Это было настолько эпично, что своих эмоций не скрывал даже Моуринью.

«Рома» в пяти предыдущих матчах забила 14 мячей.

ЦСКА

Тем временем у ЦСКА был очень большой путь в квалификации Лиги конференций. И болгарский гранд, надо сказать, удивил.

Во-первых, в третьем раунде клуб из Софии прошел хорватский «Осиек». Дома «армейцы» одержали победу со счетом 4:2, а в гостях сыграли вничью 1:1.

Все прогнозы на Лигу конференций

А в заключительном раунде ЦСКА оказался сильнее чешской «Виктории». Команда Стойчо Младенова сделала мощный камбэк после гостевого поражения со счетом 2:0. Дома ЦСКА выиграл 3:0, решающий гол был забит в овертайме.

Прогноз и ставка

На «Рому» в этом матче можно поставить за 1.20, ничью букмекеры предлагают за 6.35, а победу ЦСКА — за 14.75.

Казалось, обычный матч, но нет — тут есть интрига. «Рома» в прошлом сезоне играла с ЦСКА в групповом этапе Лиги Европы. В Риме матч завершился вничью 0:0, а в Софии выиграли «армейцы» — 3:1.

Так что «Рома» выйдет с целью взять реванш, можно не сомневаться.

Ставка — победа «Ромы» + тотал матча больше 2,5 за 1.86.