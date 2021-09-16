Рахимов: «Спартаку» сейчас нельзя принимать резкие решения

«Спартак» — «Легия» Фото: globallookpress.com
Московский клуб накануне уступил «Легии» (0:1) в матче 1-го тура Лиги Европы.
«Что происходит? Ничего не происходит. Думаю, сегодняшнее поражение от "Легии" на последних минутах, это единственный эпизод. где они недоиграли в концовке.
Сейчас им нужно просто переварить эту игру, но нельзя принимать каких-то резких решений.
Тренеру клуба можно предъявлять претензии, если перед стартом сезона покупаются пять игроков уровня Лиги чемпионов. Надо все успокоить с верхушки клуба», — сказал Рахимов в эфире «Матч ТВ».
Следующий матч в Лиге Европы красно-белые проведут против «Наполи» 30 сентября. В текущей таблице чемпионата России команда занимает девятое место.