Хавбек «Марселя» о «Локомотиве»: Нам будет противостоять отличная команда

Полузащитник «Марселя»дал комментарий о предстоящем матче Лиги Европы против «Локомотива».

«В этом сезоне мы хотим выступить намного лучше, чем в предыдущем. Нам будет противостоять отличная команда, конкуренция в группе будет очень жесткой. В любом случае, мы хотим провести отличное путешествие.

Я считаю "Марсель" клубом, который должен ежегодно участвовать в еврокубках.

Перед каждым матчем тренер и штаб готовят видеоролики, чтобы мы комфортнее чувствовали себя на поле, познакомившись с соперником. Я не смотрю российский чемпионат, поэтому эти сеансы очень важны. Они позволяют нам подходить к матчу с большей информацией и уверенностью», — приводит слова Ронжье RMC Sport.

Поединок состоится 16 сентября в Москве. Начало в 19:45 мск.