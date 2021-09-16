«Локомотив»
В прошлом сезоне «железнодорожники» финишировали на 3-м месте в РПЛ, но благодаря победе в Кубке России отправились в групповой этап Лиги Европы.
В конце августа подопечные Марко Николича в рамках РПЛ дома обыграли «Краснодар» (2:1), а вот в гостевом матче с «Динамо» потеряли очки — 1:1.
Во время международной паузы «Локо» провел контрольный матч с ЦСКА (2:1), а после возобновления чемпионата России на своем поле обыграл «Крылья Советов» (2:0).
После 7 туров РПЛ «Локомотив» с 15 очками идет на 3-м месте, на 2 балла отставая от лидера. Разница мячей 12-6, 6 голов на счету Федора Смолова.
«Марсель»
Провансальцы не без труда гарантировали себе место в групповом этапе Лиги Европы, заняв пятое место в прошлом сезоне Лиги 1.
В новом сезоне чемпионата Франции «Марсель» стартовал, отыгравшись со счета 0:2 и победив на выезде «Монпелье» (3:2), но во втором туре дома сыграл вничью с «Бордо» (2:2).
Матч 3-го с «Ниццей» на выезде не был доигран из-за столкновений игроков с болельщшиками хозяев и вмешательства полиции. Встречу переиграют.
Перед международной паузой «Олимпик» на своем поле победил «Сент-Этьен» (3:1), а в последней встрече взял верх над «Монако» (2:0) на выезде.
Календарь и таблица Лиги Европы
После 4-х матчей Лиги 1 «Марсель» с 10 очками идет на 3-м месте. Разница мячей 10-5, 5 голов забил Димитри Пайет, который может не сыграть из-за травмы, как и Аркадиуш Милик.
Прогноз и ставка
На победу «Локомотива» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3.40, на ничью в основное время — 3.86, а на победу «Марселя» — 2.06.
«Марсель» выходил из группы в 2 из 3 предыдущих выступлений в Лиге Европы. А в сезоне-2017/2018 французский клуб добрался до финала ЛЕ, в котором уступил мадридскому «Атлетико».
Провансальцы бодро начали новый сезон и превосходят москвичей в классе Прогнозируем, что
Интересны варианты ставок