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    Сдержит ли «Локомотив» финалиста Лиги Европы?

    «Локомотив» — «Марсель». Прогноз, ставка (к. 2.10) на футбол, Лига Европы, 16 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Локомотив» — «Марсель»
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    «Локомотив»
    Московский «Локомотив» сыграет на своем поле с «Марселем» в рамках 1-го тура группового турнира Лиги Европы. Матч пройдет 16 сентября, начало — в 19:45 мск. «Локомотив» — «Марсель»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Группа E 16 Сентября 2021 года
    Локомотив
  • Москва
    •  Локомотив 19:45 Марсель Марсель
  • Лига Европы. Группа E
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    «Локомотив»

    В прошлом сезоне «железнодорожники» финишировали на 3-м месте в РПЛ, но благодаря победе в Кубке России отправились в групповой этап Лиги Европы.

    В конце августа подопечные Марко Николича в рамках РПЛ дома обыграли «Краснодар» (2:1), а вот в гостевом матче с «Динамо» потеряли очки — 1:1.

    Во время международной паузы «Локо» провел контрольный матч с ЦСКА (2:1), а после возобновления чемпионата России на своем поле обыграл «Крылья Советов» (2:0).

    Все прогнозы на Лигу Европы

    После 7 туров РПЛ «Локомотив» с 15 очками идет на 3-м месте, на 2 балла отставая от лидера. Разница мячей 12-6, 6 голов на счету Федора Смолова. Не сыграют Миранчук и Зе Луиш.

    «Марсель»

    Провансальцы не без труда гарантировали себе место в групповом этапе Лиги Европы, заняв пятое место в прошлом сезоне Лиги 1.

    В новом сезоне чемпионата Франции «Марсель» стартовал, отыгравшись со счета 0:2 и победив на выезде «Монпелье» (3:2), но во втором туре дома сыграл вничью с «Бордо» (2:2).

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  • 13/09/2021

    • Матч 3-го с «Ниццей» на выезде не был доигран из-за столкновений игроков с болельщшиками хозяев и вмешательства полиции. Встречу переиграют.

    Перед международной паузой «Олимпик» на своем поле победил «Сент-Этьен» (3:1), а в последней встрече взял верх над «Монако» (2:0) на выезде.

    Календарь и таблица Лиги Европы

    После 4-х матчей Лиги 1 «Марсель» с 10 очками идет на 3-м месте. Разница мячей 10-5, 5 голов забил Димитри Пайет, который может не сыграть из-за травмы, как и Аркадиуш Милик.

    Прогноз и ставка

    На победу «Локомотива» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3.40, на ничью в основное время — 3.86, а на победу «Марселя» — 2.06.

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    «Марсель» выходил из группы в 2 из 3 предыдущих выступлений в Лиге Европы. А в сезоне-2017/2018 французский клуб добрался до финала ЛЕ, в котором уступил мадридскому «Атлетико».

    Провансальцы бодро начали новый сезон и превосходят москвичей в классе Прогнозируем, что «Марсель» не проиграет.

    Интересны варианты ставок «Обе забьют» за 1.71 и ТБ 2,5 за 1.83.

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    «Локомотив» — «Марсель»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 16.09.2021. Прогнозы на футбол. Сдержит ли «Локомотив» финалиста Лиги Европы?
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