Московский «Локомотив» сыграет на своем поле с «Марселем» в рамках 1-го тура группового турнира Лиги Европы. Матч пройдет 16 сентября, начало — в 19:45 мск. «Локомотив» — «Марсель»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Локомотив»

В прошлом сезоне «железнодорожники» финишировали на 3-м месте в РПЛ, но благодаря победе в Кубке России отправились в групповой этап Лиги Европы.

В конце августа подопечные Марко Николича в рамках РПЛ дома обыграли «Краснодар» (2:1), а вот в гостевом матче с «Динамо» потеряли очки — 1:1.

Во время международной паузы «Локо» провел контрольный матч с ЦСКА (2:1), а после возобновления чемпионата России на своем поле обыграл «Крылья Советов» (2:0).

Все прогнозы на Лигу Европы

После 7 туров РПЛ «Локомотив» с 15 очками идет на 3-м месте, на 2 балла отставая от лидера. Разница мячей 12-6, 6 голов на счету Федора Смолова. Не сыграют Миранчук и Зе Луиш.

«Марсель»

Провансальцы не без труда гарантировали себе место в групповом этапе Лиги Европы, заняв пятое место в прошлом сезоне Лиги 1.

В новом сезоне чемпионата Франции «Марсель» стартовал, отыгравшись со счета 0:2 и победив на выезде «Монпелье» (3:2), но во втором туре дома сыграл вничью с «Бордо» (2:2).

Матч 3-го с «Ниццей» на выезде не был доигран из-за столкновений игроков с болельщшиками хозяев и вмешательства полиции. Встречу переиграют.

Перед международной паузой «Олимпик» на своем поле победил «Сент-Этьен» (3:1), а в последней встрече взял верх над «Монако» (2:0) на выезде.

Календарь и таблица Лиги Европы

После 4-х матчей Лиги 1 «Марсель» с 10 очками идет на 3-м месте. Разница мячей 10-5, 5 голов забил Димитри Пайет, который может не сыграть из-за травмы, как и Аркадиуш Милик.

Прогноз и ставка

На победу «Локомотива» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3.40, на ничью в основное время — 3.86, а на победу «Марселя» — 2.06.

«Марсель» выходил из группы в 2 из 3 предыдущих выступлений в Лиге Европы. А в сезоне-2017/2018 французский клуб добрался до финала ЛЕ, в котором уступил мадридскому «Атлетико».

Провансальцы бодро начали новый сезон и превосходят москвичей в классе Прогнозируем, что «Марсель» не проиграет .