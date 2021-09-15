Рассказов: Думать, что для «Спартака» все кончено — это неправильно

Защитник «Спартака»поделился впечатлениями после домашнего поражения от(0:1) в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы.

В группе C также выступают «Наполи» и «Лестер».

«Соперники [в группе] сильные. В таком матче должны были брать очки. К сожалению, не получилось. Но в футболе все возможно.

Думать, что все кончено — это неправильно. Тогда зачем вообще выходить на поле? Впереди интересные матчи, к которым будем готовиться.

Что произошло с командой во второй половине второго тайма? Да ничего не произошло. Были ошибки, моменты, которые мы могли использовать. Витория ничего не сказал, завтра будем обсуждать игру.

Трибуны могут говорить свое мнение. Мы всегда готовы идти на контакт с болельщиками. Наша задача — выходить на поле и играть. Это надо не у меня спрашивать. Проблема большая, и такой результат.

Чем удивила "Легия"? Она выиграла. У нас были моменты, были ошибки у их вратаря, которые могли привести к голу. Но ошибся я. Исправиться уже не было времени», — передает слова Рассказова Sport24.