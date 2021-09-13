Луческу: Игра с «Бенфикой» для нас самая главная в плане дальнейшей борьбы

Главный тренер киевского «Динамо»поделился ожиданиями от домашнего матча 1-го тура 8группового этапа Лиги чемпионов с

Матч пройдет 14 сентября в Киеве и начнется в 22:00 мск.

«Эта игра для нас самая главная в плане дальнейшей борьбы. Настрой у нас очень хороший. Нас ждет сложный матч с сильным соперником. Надеемся на помощь болельщиков и ждем, что их будет много.

Мы играем против опытной команды: почти все футболисты долго играли за лучшие клубы Европы и имеют большой опыт международных игр. Например, Отаменди, Вертонген, Жоау Мариу, Пицци, Сеферович.

Наши игроки, особенно молодые, полны энтузиазма и хотят себя показать. Если в прошлом году мы выступали в Лиге чемпионов впервые после пятилетней паузы, то сейчас мы должны хотеть большего, сделать шаг вперед. Думаю, нас ждет интересная встреча.

Яремчук? В этой команде в нападении играет не только он. Еще есть и Рамуш, и Нуньес, и Сеферович. Не знаю, кто из них будет играть, да это и не столь важно. Не знаю, поставит ли тренер Яремчука играть дома против бывшей команды.

У "Бенфики" сейчас хороший период: команда лидирует в чемпионате Португалии, ее возглавляет отличный тренер, который работает на высоком уровне на протяжении 20-25 лет.

По [травмированному] Буяльскому я еще не принял решение, он вчера провел только первую тренировку в общей группе. Зная его характер и личные качества, если он и будет играть, то на все 100%. Что касается Шкурина, ему нужно время на адаптацию, но я доволен тем, как он играет», — приводит слова трнера пресс-служба УЕФА.