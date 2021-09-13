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    Дрейер: Увидел, что Хвича прострелил, и был единственный способ сыграть — пяткой

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    Полузащитник «Рубина» Андерс Дрейер прокомментировал дебют за команду в матче 7-го тура РПЛ против «Урала» (4:0).

    Андерс Дрейер
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    Андерс Дрейер

    Дрейер был признан лучшим игроком своего дебютного матча, в котором он оформил хет-трик.

    «Я счастлив за команду. Это был сложный матч. Хорошо прошла первая половина, забили два быстрых гола, во втором тайме соперник проявил себя хорошо, но мы забили еще два гола, так что я счастлив за команду.

    Что касается моего гола пяткой, то я увидел, что Кварацхелия прострелил, и был единственный способ сыграть в этом эпизоде — это сыграть пяткой, мяч оказался в воротах. Это замечательные гол и передача.

    Казань — прекрасный город, рад быть здесь. Каждый день, что я нахожусь здесь, делает меня счастливым, я старался показать это на поле.

    Думаю, мне еще необходимо время на адаптацию в игровом плане, но в атаке нам предоставляется свобода от тренера», — сказал Дрейер в эфире «Матч ТВ».

    Команда Леонида Слуцкого набрала 14 очков и поднялась на 4-е место в чемпионате России.

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