Лапорта остался доволен трансферами «Барселоны»

Президентоценил трансферную компанию и высказался о нынешнем составе команды.

«Мы создаем команду, способную бороться за победы. У нас отличный состав, мы будем бороться за победу.

Это новый этап, и у нас есть талантливые игроки, которые очень мотивированы. Теперь мы нужно добиться автоматизма. С поддержкой фанатов мы будем конкурентоспособны.

Я очень доволен трансферами. В очень сложных условиях спортивный департамент проделал отличную работу. В следующее трансферное окно мы сможем вести себя более нормально», — сказал Лапорта Diario Sport.