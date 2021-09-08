Венгрия — Андорра. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (08.09.2021)

В 21:45 в группе I отборочного турнира к ЧМ-2022 начнётся матч

Составы команд:

«Венгрия»: Денеш Дибуш, Эндре Ботка, Адам Ланг, Аттила Салаи, Attila Fiola, Ласло Кляйнхайслер, Адам Надь, Андраш Шчафер, Роланд Шаллаи, Адам Салаи, Szabolcs Schon.

«Андорра»: Ricard Fernandez, Марк Пужоль, Жоан Сервос, Марсио Виейра, Жорди Алаез, Марк Гарсия, Albert Alavedra, Эмили Гарсия, Макс Льовера, Мойсес Сан-Никола, Икер Альварес.

Предыдущий матч соперников: «Андорра» — «Венгрия» 1:4 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 2:0.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Венгрия» — «Андорра» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.82.

«Искусственный интеллект» считает, что победит «Венгрия» со счетом 2:0. Матч между командами «Венгрия» и «Андорра» всегда увлекательны, но чтобы смотреть игру было еще интереснее, воспользуйтесь предложением БК «Лига Ставок» — сделайте ставку на матч и получите до 10 000 рублей фрибетами.

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