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    Венгрия подойдет к матчу серьезно

    Венгрия — Андорра. Прогноз (к. 1.82) и ставки на футбол, квалификация ЧМ-2022, 8 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на Венгрия — Андорра
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    Сборная Венгрии
    В поединке отборочного турнира ЧМ-2022 сборная Венгрии примет сборную Андорры на поле стадиона Пушкаш-Арена (Будапешт). Игра запланирована на 8 сентября 21:45 мск. Венгрия — Андорра: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа I 08 Сентября 2021 года
    Венгрия
  • Будапешт
    •  Венгрия 21:45 Андорра Андорра
  • Андорра-ла-Велья
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.03
  • X
  • 15.00
  • 2
  • 60.00
  • Ставка!
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    Венгрия

    Венгрия явно потеряла шансы на первое место, однако у нее все еще возможность побороться за вторую строчку группы I. Хозяева имеют 7 очков на счету и занимают четвертую позицию, отставая от второго места на 3 очка.

    Сборная Венгрии проиграла два прошлых матча. С разгромным счетом 0:4 она уступила англичанам и с минимальным результатом 0:1 команда потерпела поражение от албанцев.

    С учетом Евро-2020 венгры не могут выиграть уже 5 матчей подряд, имея в серии две ничьи и три поражения.

    Календарь и таблица ЧМ-2022

    Не смогут сыграть за хозяев защитник Вилли Орбан, вратарь Петер Гулачи и нападающий Адам Салаи.

    Андорра

    Андорра ни на какие места не претендует. Судя по всему ее целью является достойное выступление, но за 5 игр она смогла набрать только 3 очка.

    Сборная Андорры выиграла у Сан-Марино в рамках сентябрьского этапа отбора. Счет в матче составил 3:0 в пользу гостей. Этим результатом андоррцы прервали серию из трех поражений.

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    • Тем не менее радость продлилась недолго — до выезда в Лондон, где «почтальоны» проиграли с крупным счетом 0:4. До этого команда терпела крупные поражения в матчах с Венгрией (1:4) и Польшей (0:3).

    В рамках выездных выступлений «трехцветные» проиграли три раза подряд с сухим счетом.

    Прогноз и ставка

    Судя по котировкам, Андорре ловить нечего. Коэффициент на ее победу составляет 60.0. На победу Венгрии букмекеры предлагают поставить с коэффициентом 1.02. Ничья котируется с коэффициентом 17.0.

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    После двух поражений Венгрии ничего не остается, как выиграть с убедительным счетом. Победа приблизит команду ко второй строчке. Тем более что поляки будут играть с англичанами.

    Скорее всего, так и будет. Сборная Венгрии одержит разгромную победу. Судя по первому поединку, разница может составить примерно 3 мяча. А как мы знаем, поддержка у венгров в домашних стенах колоссальная. Предлагаем поставить на победу хозяев с форой -3 за 1.82.

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    Венгрия — Андорра: прогноз, ставка (1.82), статистика, коэффициенты матча 08.09.2021. Прогнозы на футбол. Венгрия подойдет к матчу серьезно
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