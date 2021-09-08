В поединке отборочного турнира ЧМ-2022 сборная Венгрии примет сборную Андорры на поле стадиона Пушкаш-Арена (Будапешт). Игра запланирована на 8 сентября 21:45 мск. Венгрия — Андорра: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Венгрия

Венгрия явно потеряла шансы на первое место, однако у нее все еще возможность побороться за вторую строчку группы I. Хозяева имеют 7 очков на счету и занимают четвертую позицию, отставая от второго места на 3 очка.

Сборная Венгрии проиграла два прошлых матча. С разгромным счетом 0:4 она уступила англичанам и с минимальным результатом 0:1 команда потерпела поражение от албанцев.

С учетом Евро-2020 венгры не могут выиграть уже 5 матчей подряд, имея в серии две ничьи и три поражения.

Календарь и таблица ЧМ-2022

Не смогут сыграть за хозяев защитник Вилли Орбан, вратарь Петер Гулачи и нападающий Адам Салаи.

Андорра

Андорра ни на какие места не претендует. Судя по всему ее целью является достойное выступление, но за 5 игр она смогла набрать только 3 очка.

Сборная Андорры выиграла у Сан-Марино в рамках сентябрьского этапа отбора. Счет в матче составил 3:0 в пользу гостей. Этим результатом андоррцы прервали серию из трех поражений.

Тем не менее радость продлилась недолго — до выезда в Лондон, где «почтальоны» проиграли с крупным счетом 0:4. До этого команда терпела крупные поражения в матчах с Венгрией (1:4) и Польшей (0:3).

В рамках выездных выступлений «трехцветные» проиграли три раза подряд с сухим счетом.

Прогноз и ставка

Судя по котировкам, Андорре ловить нечего. Коэффициент на ее победу составляет 60.0. На победу Венгрии букмекеры предлагают поставить с коэффициентом 1.02. Ничья котируется с коэффициентом 17.0.

После двух поражений Венгрии ничего не остается, как выиграть с убедительным счетом . Победа приблизит команду ко второй строчке. Тем более что поляки будут играть с англичанами.

Скорее всего, так и будет. Сборная Венгрии одержит разгромную победу. Судя по первому поединку, разница может составить примерно 3 мяча. А как мы знаем, поддержка у венгров в домашних стенах колоссальная. Предлагаем поставить на победу хозяев с форой -3 за 1.82.