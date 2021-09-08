Северная Македония — Румыния. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (08.09.2021)

В 21:45 в группе J отборочного турнира к ЧМ-2022 начнётся матч

Составы команд:

«Северная Македония»: Столе Димитриевски, Стефан Ристовски, Дарко Велковски, Висар Муслиу, Эгзиян Алиоски, Стефан Спировски, Энис Барди, Элиф Элмас, Tihomir Kostadinov, Milan Ristovski, Дарко Чурлинов.

«Румыния»: Deian Sorescu, Jovan Markovic, Деннис Ман, Александру Чикылдэу, Dragos Nedelcu, Николае Станчу, Камора, Йонуц Неделчяру, Влад Кирикеш, Андрей Рациу, Флорин Ницэ.

Предыдущий матч соперников: «Румыния» — «Северная Македония» 3:2 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:1.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Северная Македония» — «Румыния» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.10.

Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 1:1. Матч между командами «Северная Македония» и «Румыния» всегда увлекательны, но чтобы смотреть игру было еще интереснее, воспользуйтесь предложением БК «Лига Ставок» — сделайте ставку на матч и получите до 10 000 рублей фрибетами.

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