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    Македонцы с румынами вновь устроят перестрелку?

    Северная Македония — Румыния. Прогноз, ставка (к. 2.10) на футбол, ЧМ-2022, 8 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на Северная Македония — Румыния
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    Янис Хаджи
    Северная Македония сыграет на своем поле с Румынией в рамках квалификации на чемпионат мира. Матч пройдет 8 сентября, начало — в 21:45 мск. Северная Македония — Румыния: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа J 08 Сентября 2021 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.55
  • X
  • 3.25
  • 2
  • 2.85
  • Ставка!
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    Сборная Северной Македонии

    Македонцы, уже без легендарного Горана Пандева, все еще представляют собой сильный коллектив. Команда может реально побороться за выход на чемпионат мира.

    По итогам пяти сыгранных туров сборная Северной Македонии занимает 4 место в турнирной таблице своей отборочной группы. В активе у команды 8 пунктов, причем отставание от идущих вторыми армян измеряется двумя очками.

    В минувшем туре квалификации сборная Северной Македонии разжилась одним баллом. Выездной поединок с Исландией завершился вничью (2:2).

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    С румынами Северная Македония пересекалась неоднократно. Причем единственную свою победу над этим соперником македонцы добыли 11 лет назад.

    Сборная Румынии

    Нынешний турнир сборная Румынии проводит вполне прилично. Румыны реально могут оказаться вторыми (вслед за Германией).

    Сборная Румынии в 5 матчах набрала 9 очков. Янис Хаджи, еще не достигший лавров своего именитого отца, проявляет свои лучшие качества.

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    • Минувший тур Румыния вполне может записать себе в актив. Дома румыны легко и непринужденно разобрались с Лихтенштейном (2:0).

    Нет сомнений, что румыны будет действовать в привычном для себя ключе. Поединок в Скопье для них — почти лобовой, и даже ничью в нем можно будет считать неплохим результатом.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на Северную Македонию за 2.60, на ничью за 3.20, а на Румынию — за 2.75.

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    Хозяева борются за второе место, однако исторически неудачно играют против румын.

    Румыния в первом матче с трудом вырвала победу над македонцами, и явно испытает трудности в отчетной встрече.

    В матче приблизительно равных по классу соперников наверняка будет забито несколько мячей. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 2.5 с коэффициентом 2.10.

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    Северная Македония — Румыния: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 08.09.2021. Прогнозы на футбол. Македонцы с румынами вновь устроят перестрелку?
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