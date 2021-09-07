Россия — Мальта: счет матча 2:0, обзор голов

Сборнаяодержала победу над командойв домашнем матче квалификации ЧМ-2022.

Встреча группы H, которая прошла в Москве на «Открытие Арене», завершилась со счетом 2:0.

Подопечные Валерия Карпина вышли вперед уже на 10-й минуте, когда Федор Смолов воспользовался ошибкой защитника и в подкате протолкнул мяч в сетку.

На 84-й минуте отличился Зелимхан Бакаев, реализовав пенальти, который был назначен за игру рукой со стороны Райана Камензули.

У гостей было несколько хороших моментов, но они ими не воспользовались.

Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа H Россия — Мальта 2:0 Голы: : Фёдор Смолов (10'), : Зелимхан Бакаев (пенальти) (84') Россия: Гилерме, Далер Кузяев, Игорь Дивеев, Максим Осипенко, Вячеслав Караваев, Александр Ерохин (Роман Зобнин, 46'), Дмитрий Баринов, Алексей Миранчук (Илья Самошников, 58'), Алексей Ионов (Рифат Жемалетдинов, 79'), Фёдор Смолов (Антон Заболотный, 71'), Arsen Zakharyan (Зелимхан Бакаев, 46') Мальта: Люк Монтебелло (Alexander Satariano, 66'), Пол Мбонг, Джозеф Мбонг, Райан Камензули, Тедди Теума (Nikolai Muscat, 86'), Стивен Пизани (Тристан Каруана, 66'), Cain Attard (Шон Димек, 75'), Стив Борг, Андре Агиус (Kurt Shaw, 86'), Зак Мускат, Анри Бонелло Предупреждения: Алексей Миранчук (50'), Стив Борг (68')

В другом матче Хорватия у себя дома переиграла Словению – 3:0.

Счет на 33-й минуте открыл Марко Ливайя. На 66-й минуте преимущество «шашечных» удвоил Марио Пашалич. Победную точку поставил Никола Влашич в концовке второго тайма.

Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа H Хорватия — Словения 3:0 Голы: : Marko Livaja (33'), : Марио Пашалич (66') Хорватия: Ivica Ivusic, Josip Juranovic, Деян Ловрен (Дуйе Чалета-Цар, 77'), Домагой Вида, Борна Баришич, Марсело Брозович, Матео Ковачич (Лука Иванушец, 76'), Марио Пашалич, Marko Livaja (Никола Влашич, 58'), Иван Перишич (Антонио-Мирко Колак, 86'), Андрей Крамарич (Мислав Оршич, 76') Словения: Benjamin Sesko (Андраж Шпорар, 65'), Йосип Иличич (Ян Млакар, 54'), Sandi Lovric, Ясмин Куртич, Йон Горенц-Станкович (Нейц Скубич, 65'), Адам Гнезда, Юре Балковец (M.Jurcevic, 65'), Миха Мевля, Яка Бийол, Петар Стоянович (Лука Захович, 88'), Ян Облак Предупреждение: Яка Бийол (90 + 1')

Сборная Словакии у себя дома одолела команду Кипра со счетом 2:0.

Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа H Словакия — Кипр 2:0 Голы: : Иван Шранц (54'), : Мартин Косцельник (77') Словакия: Марек Родак, Мартин Косцельник, Любомир Шатка, Милан Шкриньяр, Давид Ганцко, Станислав Лоботка (Патрик Грошовски, 53'), Марек Гамшик, Иван Шранц (Tomas Suslov, 79'), Ондрей Дуда, Vladimir Weiss (Эрик Йирка, 59'), Роберт Боженик (Давид Стрелец, 79') Кипр: Лойзос Лойзу (Иоаннис Питтас, 75'), Мариос Элиа (Фотис Папулис, 60'), Маринос Ционис, Андреас Авраам (Onisiforos Roushias, 89'), Костакис Артиматас, Григорис Кастанос (Charalambos Kyriakou, 75'), Paris Psaltis (Panayiotis Zachariou, 75'), Nikolas Ioannou, Konstantinos Soteriou, Фанос Кателарис, Неофитос Михаил Предупреждения: Андреас Авраам (43'), Konstantinos Soteriou (63'), Давид Ганцко (90 + 2')

Группа H

1. Хорватия — 13 очков (6 игр)

2. Россия — 13 (6)

3. Словакия — 9 (6)

4. Словения — 7 (6)

5. Мальта — 4 (6)

6. Кипр — 4 (6)