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    Карпин объяснил причину большого количества травм в сборной России

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    Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о причине большого количества травм в команде.

    Валерий Карпин
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    Валерий Карпин

    «По поводу семи травм. Хотя я точно не знаю, семь их или не семь. Самые первые футболисты, которые получили травмы как бы в расположении сборной, к нам приехали сразу после тура РПЛ. То есть они травмировались не здесь, а у себя в клубах.

    Чтобы вы понимали, у нас не было ни одной тренировки с нагрузками. Даже на среднем уровне. Все занятия ниже среднего уровня нагрузок, носят больше восстановительный характер. Про нагрузки говорить не приходится. Это такой известный факт, да, что сборной некогда тренироваться. Тем более сейчас мы играем фактически через два дня на третий. Травмы связаны с последним туром РПЛ», — цитирует Карпина Sport24.

    7 сентября Россия сыграет с Мальтой в рамках отбора на ЧМ-2022. Матч начнется в 21:45 мск.

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