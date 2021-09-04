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    Ирландия — Азербайджан. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (04.09.2021)

    «Ирландия» — «Азербайджан». Футбол онлайн, трансляция, составы

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    В 19:00 в группе A отборочного турнира к ЧМ-2022 начнётся матч «Ирландия» — «Азербайджан».

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    Составы команд:

    «Ирландия»: Gavin Bazunu, Шеймус Коулман, Шейн Даффи, Джон Иган, Мэтт Доэрти, Джейсон Моламби, Джош Каллен, Джеймс Макклин, Аарон Коннолли, Troy Parrott, Adam Idah.

    «Азербайджан»: Филип Озобич, Махир Эмрели, Намиг Аласгаров, Турал Байрамов, Гара Гараев, Эмин Махмудов, Антон Кривоцюк, Elvin Badalov, Hojatollah Haghverdi, Максим Медведев, Шахрудин Магомедалиев.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 2:1.

    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Ирландия» — «Азербайджан». Коэффициент ставки — 2.22.

    «Искусственный интеллект» считает, что победит «Ирландия» со счетом 2:1. Матч между командами «Ирландия» и «Азербайджан» всегда увлекательны, но чтобы смотреть игру было еще интереснее, воспользуйтесь предложением БК «Лига Ставок»сделайте ставку на матч и получите до 10 000 рублей фрибетами.

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