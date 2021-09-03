Назван лидер по затратам на трансферы в период пандемии

Исследовательское агентство CIES Football Observatory опубликовал рейтинг команд, которые больше всех тратились на трансферы во время пандемии коронавируса.

Возглавляет рейтинг с большим «Челси». Лондонцы за указанный период приобрели новичков на сумму в 403 миллиона евро. Самой дорогой покупкой является нападающий Ромелу Лукаку, перешедший летом этого года из «Интера» за 115 миллионов евро.

На втором месте в рейтинге расположился «Манчестер Сити», заплативший за своих новичков 323 миллиона евро. Большая часть из этой суммы ушла на покупку вингера Джека Грилиша из «Астон Виллы» — 117,5 миллиона.

Первую тройку рейтинга замыкает еще один манкунианский клуб — «Манчестер Юнайтед», — потративший на своих новых игроков 286 миллионов евро. Самой дорогой покупкой «МЮ» за указанный период является трансфер вингера Джейдона Санчо из дортмундской «Боруссии» — 85 миллионов.

Отметим, что в учет брались летнее трансферное окно 2020 года, а также две дозаявочные кампании 2021 года.

Топ-10 рейтинга:

1. «Челси» — € 403 млн (АПЛ)

2. «Манчестер Сити» — € 323 млн (АПЛ)

3. «Манчестер Юнайтед» — € 286 млн (АПЛ)

4. «Ювентус» — € 272 млн (Серия А)

5. «Арсенал» — € 258 млн (АПЛ)

6. «Астон Вилла» — € 235 млн (АПЛ)

7. «Тоттенхэм Хотспур» — € 230 млн (АПЛ)

8. «Лейпциг» — € 190 млн (Бундеслига)

9.«Лидс Юнайтед» — € 187 млн (АПЛ)

10. «ПСЖ» — € 168 млн (Лига 1).

Примечательно, что в первой 10-ке рейтинга находится сразу семь английских команд.