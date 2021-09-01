Мальта — Кипр: смотреть онлайн трансляцию 01.09.2021

В 21:45 начнётся онлайн-трансляция матчав группе H европейского отбора к ЧМ-2022 по футболу.

В турнирной таблице «Мальта» занимает 6 место с 1 очком, «Кипр» — 4 место с 4 очками.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Мальта» — «Кипр». Коэффициент ставки — 1.90.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Кипр»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Мальта — Кипр.

Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

Чтобы следить за ходом матча было еще интереснее, букмекерская контора «Олимп» делает специально для вас супер-предложение: бесплатная ставка 500 рублей просто за регистрацию.

Все, что нужно сделать: зарегистрироваться, пройти идентификацию (таковы законы в РФ, но это не сложно — не придется даже выходить из дома), и получить свой фрибет, который можно свободно ставить на любые матчи, в т.ч. и на Мальта — Кипр.